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工業區內大家最愛的下午點心！巨好吃「餡餅、韭菜盒」皮薄餡多超噴汁，只有平日買得到

Irene's 食旅．時旅／ 文、圖／Irene

udn走跳美食／Irene

三重好吃餡餅之一，吳記北平餡餅專賣店是很受歡迎且小有名氣的一家，而且只有平日一到五營業，假日想吃還買不到。

吳記餡餅原本在三重光復路上，但因路邊施工的關係，現在攤車是停在三重興德路上，剛好介於中興北街和光復路中間段，遠遠的看到路邊有人排隊就是它了。

大鐵鍋裡，半油炸著餡餅、韭菜盒們，由白變金黃的轉變，光看就十分誘人；建議來前可以先電話預訂，現場比較不用等，像我臨時來沒先預訂，現場大約要等15~20分鐘。

吳記餡餅的品項有牛肉餡餅、豬肉餡餅、韭菜盒子、高麗菜餅、蘿蔔絲餅、紅豆煎餅，說多不多說少也不少，餐點皆可選擇是否加蛋。

天氣雖熱，老闆雖忙，和善的態度卻失毫不減，快速的遞上餐點後，不忘親切告知前面有醬料可以拿，讓一度要轉身離開的我又默默的上前拿了醬包。

吳記餡餅的餡餅炸的相當酥脆，而且不管是牛肉或豬肉都很多汁，品嚐時要小心噴汁！

豬肉餡餅（NT.45）肉餡沒有豬騷味，揉合青蔥提味且平衡肉餡的膩感，鮮嫩多汁不在話下。

有點紅點記號分辨牛肉跟豬肉。

餡餅的皮非常之薄，貨真價實的皮薄餡多。

餡餅的另一種口味就是牛肉餡餅（NT.50），豬肉餡比較成塊，牛肉餡則是比較鬆散，肉味濃郁、一樣汁多味美，牛肉的味道稍微重些，都一樣好吃。

牛肉餡餅跟豬肉餡餅都各有特色，都好吃。

韭菜盒子（NT.45）超大一個份量超足，CP值很高。

皮酥餡飽滿，韭菜、冬粉、豆干塞滿滿，吃時不注意還會掉滿地，調味上很清爽，大多是淡淡的韭菜味，吃重口味的話可以加些店家的蒜頭醬油或辣椒醬，味道上更有層次。

吃過幾乎都說讚，吳記北平餡餅專賣店可說是附近工廠、上班族最愛的下午茶點心，平日有機會推薦可以買來吃吃看，是相當美味的餡餅。

吳記北平餡餅專賣店

電話：0936-140-252

地址：新北市三重區光復路一段138-1號

營業時間：15:00–19:00(週一到週五)

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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