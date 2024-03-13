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新北河濱杜鵑繁花盛開 繽紛展現春日和煦景象

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奼紫嫣紅的杜鵑花，象徵春天的正式來臨。　圖：新北市政府高灘地工程管理處／提供
奼紫嫣紅的杜鵑花，象徵春天的正式來臨。　圖：新北市政府高灘地工程管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】杜鵑花朵型態清新素雅，譽有「木本花卉之王」美名，平均盛開季節約為每年3至4月期間，惟受到氣候暖冬及寒流延遲影響，今年花期略有差異，但仍不減杜鵑花盛開，位於三重疏洪一路步道（近萬善同停車場旁）杜鵑花盛開約已綻放7、8成，艷紫色、粉桃色及雪白色的朵朵花兒在濃綠的樹叢中襯托得更加燦爛，為新北大都會公園增添了一抹繽紛的色彩，可把握花期前往賞花，細細觀賞花葉繁盛、隨風擺動的杜鵑花。

▲杜鵑花朵型態清新素雅，譽有「木本花卉之王」美名。　圖：新北市政府高灘地工程管理處／提供
▲杜鵑花朵型態清新素雅，譽有「木本花卉之王」美名。　圖：新北市政府高灘地工程管理處／提供

▲雪白色的朵朵花兒在濃綠的樹叢中襯托得更加燦爛。　圖：新北市政府高灘地工程管理處／提供
▲雪白色的朵朵花兒在濃綠的樹叢中襯托得更加燦爛。　圖：新北市政府高灘地工程管理處／提供

新北市政府高灘地工程管理處表示，杜鵑花的盛開除了意味春天的正式來臨，也帶來了生機勃勃的氛圍，隨風舞動的花瓣，散發著淡淡宜人的花香，把握春暖花開的時節到河濱公園賞花，留下春季限定的打卡美照。

▲超吸睛的河濱限定景點親水園區「羊咩咩的家」。　圖：新北市政府高灘地工程管理處／提供
▲超吸睛的河濱限定景點親水園區「羊咩咩的家」。　圖：新北市政府高灘地工程管理處／提供

此外，荷花園區周邊景點好玩又有趣，鄰近親水園區「羊咩咩的家」，吸引大小朋友一睹羊咩咩悠哉逗趣的可愛模樣，並於每天10:00-10:30及16:00-16:30等2個時段，現場有牧羊人免費提供牧草餵食體驗，還有全台最大共融且全齡化堤坡特色滑梯樂園「熊猴森樂園」，總面積約有4公頃的遊樂空間，提供各種不同型態的遊戲設施讓大小朋友從早玩到晚，為這悠閒的親子遊憩時光畫下完美的句點。搭乘大眾運輸前往，可於機場捷運A2三重站下車至新北大都會公園，約步行15分鐘可至荷花園區；搭乘299、520、615、618公車，則於中山路、中華路口（新北大道中華路口站牌）下車後步行約10分鐘。

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