快訊

馬治薇收陸資百萬選立委 桃檢求刑3年8月科罰金200萬

網曝「4G 499不限速吃到飽」資費方案復活！1日限定藏5大規則快去辦

花果茶專賣！新北蘆洲清新小店 自然甜香「童顏櫻花莓果茶」擴散口中

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

坐落於新北蘆洲的【雨樹咖啡】位在集賢路上，鄰近捷運徐匯中學站，沒有高貴華麗的裝潢，卻散發著小店才有的清新質感。店內主要販賣自家生產的花果茶，以台灣本地生產的農產品製作，品項十分豐富多元，另外亦有販售義式咖啡、手沖咖啡、熱紅酒等飲品，並提供每日甜點及多種口味的冰淇淋，讓來店的客人們可以靜靜享受啜飲一杯茶、淺嚐一口點心的美好時光。

▲店內主推的花草茶系列大多不含咖啡因，老少咸宜小朋友也可以喝。
▲店內主推的花草茶系列大多不含咖啡因，老少咸宜小朋友也可以喝。

▲蜜桃蘋果國寶茶。
▲蜜桃蘋果國寶茶。

▲獨立包裝的花果茶讓選擇性障礙的朋友可以各買一包回家試味道。
▲獨立包裝的花果茶讓選擇性障礙的朋友可以各買一包回家試味道。

▲亦販售多款咖啡豆品項。
▲亦販售多款咖啡豆品項。

童顏櫻花莓果茶

有著少女粉紅色澤的「童顏櫻花莓果茶」散發淡淡香氣，內含蘋果、鳳梨、藍莓、紅龍果、草莓、楊梅、童顏櫻、甜菊等，清香幽雅的花茶，味道自然純粹，讓人能緩和情緒、紓解抑鬱。

咖啡拿鐵

店內的咖啡豆品項，全都是經由店家親自試味道、一款一款精心挑選而來，大多蘊含花果香調。而這款帶著濃醇奶香的咖啡拿鐵，簡單風味卻讓人深深著迷，在輕啜一口，溫暖的幸福感在口中和緩緩散開，有著令人難以抗拒的迷人魅力！

熱紅酒

加入葡萄汁降低酒精味的熱紅酒，有著誘人的獨特香氣，內涵月桂葉、蘋果乾，肉桂棒、櫻花、草莓乾等，多達10種食材熬煮而成，以溫潤厚實的香料感，帶出豐富且平衡的層次，為寒冬注入暖心微醺氣氛。

※酒後不開車，安全有保障。未滿十八歲禁止飲酒。

▲店內的「熱紅酒調理包」，內部所含的乾燥水果都是以40度烘烤而成，保有自然甜味。
▲店內的「熱紅酒調理包」，內部所含的乾燥水果都是以40度烘烤而成，保有自然甜味。

▲熱熱喝會感受蘋果、肉桂與白豆蔻的味道在嘴裡起舞。
▲熱熱喝會感受蘋果、肉桂與白豆蔻的味道在嘴裡起舞。

土肉桂/薰衣草伯爵曲奇

嚴選高級奶油製作的曲奇，鬆脆感十足，讓嘴裡瀰漫著淡淡奶油香氣。「土肉桂口味」以店內特有的土肉桂製作，與市售肉桂有著不同的風味，吃過便知有差；而薰衣草伯爵則有著獨特的芳香，另外亦提供抹茶、莓果、金萱、伯爵、焙茶等口味喔。

重乳酪蛋糕

獨特工法搭配黃金比例製作，輕嚐一口，細緻紮實又帶濕潤的口感，伴隨著濃郁的乳酪香氣，奶香和蛋香融合於唇齒之間，層次分明、甜而不膩，搭配著飲品享用，讓受午後時光多了幾分愜意。

【雨樹咖啡】期待品牌如同小樹苗般，能因雨水而舒服、開心的持續成長茁壯，也期待來店的客人們在品嚐花果茶、咖啡時，能有滿滿幸福和療癒的感受。


【雨樹咖啡】

營業地址：新北市蘆洲區集賢路416號

營業時間：11:00–19:00(周二公休)

店家電話：0900156049

官方網站：https://bit.ly/3Uk6b4N


延伸閱讀//蘆洲下午茶點心銷量王！芙蓉蛋塔一塔三吃 烘焙香氣隔街飄

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡 拿鐵 薰衣草

延伸閱讀

開車載生病愛犬看獸醫忽快忽慢 新北男不忘攜毒遭警逮

新北第一間！台中人氣鍋物「萬客什鍋」插旗永和

稱桶子要滿了...垃圾車人員被爆強制廚餘當垃圾丟 新北環保局回應了

台灣哪裡產咖啡？有哪些咖啡品種？3種特殊風味一次看

相關新聞

花果茶專賣！新北蘆洲清新小店 自然甜香「童顏櫻花莓果茶」擴散口中

花果茶愛好者肯定不能錯過的溫馨小店─雨樹咖啡，嚴選台灣本地生產的農產品製作，帶有自然香甜風味，無咖啡因的天然飲品獲得許多顧客的青睞。

中和人要吃！精緻食材豐盛上桌 全新「台式酸菜魚」超人氣

休假時想與親友聚餐，好好聯絡一下感情嗎？來有著寬敞舒適的用餐空間與鍋物選擇多元的【鍋藏精緻鍋物－中和店】就對了！

士林官邸14萬株鬱金香綻放！打卡熱點「天燈、花燈與花」不容錯過

【旅奇傳媒/編輯部報導】眾所期盼的「2024士林官邸鬱金香展」即日起至3/3為你點燃愛的浪漫火花，讓充滿異國風情的鬱金香花海陪伴大家共渡元宵節。這次選用超過14萬株、近30個品種的鬱金香打造出6大展區

草莓姬大福、達磨最中都超好拍！京町山本屋新菜登場

隨著春天的腳步到來，位於榕錦時光生活園區的日式老宅餐廳「京町山本屋」，應景推出草莓姬大福、櫻花糰子、櫻花蒙布朗等一系列春...

溫馨川菜小店！道地成都美食「冒菜」香辣十足超過癮 飯後甜點「四川糍粑冰粉」好解膩

udn走跳美食／踢小米 富圓圓foodoo是新莊街巷內的溫馨小店，老闆娘圓圓是成都美嬌娘。店家主打四川成都冒菜和手工冰粉，冒菜有成都香辣和不辣的骨湯麻醬兩種湯頭可以選擇，搭配肉品及配料很豐盛。

復刻《鐵達尼號》氛圍！2024「新莊中港大排光雕展」6大主題區一次看 必打卡「5米高愛心光廊、玫瑰燈海」唯美爆表

浪漫光雕要打卡！「新莊中港大排光雕展」將於3/1起絢麗登場，點亮中港河廊連續24天不停歇，百萬盞炫彩LED燈、6大主題美景拍到飽，為即將到來的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。