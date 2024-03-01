花果茶專賣！新北蘆洲清新小店 自然甜香「童顏櫻花莓果茶」擴散口中

坐落於新北蘆洲的【雨樹咖啡】位在集賢路上，鄰近捷運徐匯中學站，沒有高貴華麗的裝潢，卻散發著小店才有的清新質感。店內主要販賣自家生產的花果茶，以台灣本地生產的農產品製作，品項十分豐富多元，另外亦有販售義式咖啡、手沖咖啡、熱紅酒等飲品，並提供每日甜點及多種口味的冰淇淋，讓來店的客人們可以靜靜享受啜飲一杯茶、淺嚐一口點心的美好時光。

▲店內主推的花草茶系列大多不含咖啡因，老少咸宜小朋友也可以喝。

▲蜜桃蘋果國寶茶。

▲獨立包裝的花果茶讓選擇性障礙的朋友可以各買一包回家試味道。

▲亦販售多款咖啡豆品項。

童顏櫻花莓果茶

有著少女粉紅色澤的「童顏櫻花莓果茶」散發淡淡香氣，內含蘋果、鳳梨、藍莓、紅龍果、草莓、楊梅、童顏櫻、甜菊等，清香幽雅的花茶，味道自然純粹，讓人能緩和情緒、紓解抑鬱。

咖啡拿鐵

店內的咖啡豆品項，全都是經由店家親自試味道、一款一款精心挑選而來，大多蘊含花果香調。而這款帶著濃醇奶香的咖啡拿鐵，簡單風味卻讓人深深著迷，在輕啜一口，溫暖的幸福感在口中和緩緩散開，有著令人難以抗拒的迷人魅力！

熱紅酒

加入葡萄汁降低酒精味的熱紅酒，有著誘人的獨特香氣，內涵月桂葉、蘋果乾，肉桂棒、櫻花、草莓乾等，多達10種食材熬煮而成，以溫潤厚實的香料感，帶出豐富且平衡的層次，為寒冬注入暖心微醺氣氛。

※酒後不開車，安全有保障。未滿十八歲禁止飲酒。

▲店內的「熱紅酒調理包」，內部所含的乾燥水果都是以40度烘烤而成，保有自然甜味。

▲熱熱喝會感受蘋果、肉桂與白豆蔻的味道在嘴裡起舞。

土肉桂/薰衣草伯爵曲奇

嚴選高級奶油製作的曲奇，鬆脆感十足，讓嘴裡瀰漫著淡淡奶油香氣。「土肉桂口味」以店內特有的土肉桂製作，與市售肉桂有著不同的風味，吃過便知有差；而薰衣草伯爵則有著獨特的芳香，另外亦提供抹茶、莓果、金萱、伯爵、焙茶等口味喔。

重乳酪蛋糕

獨特工法搭配黃金比例製作，輕嚐一口，細緻紮實又帶濕潤的口感，伴隨著濃郁的乳酪香氣，奶香和蛋香融合於唇齒之間，層次分明、甜而不膩，搭配著飲品享用，讓受午後時光多了幾分愜意。

【雨樹咖啡】期待品牌如同小樹苗般，能因雨水而舒服、開心的持續成長茁壯，也期待來店的客人們在品嚐花果茶、咖啡時，能有滿滿幸福和療癒的感受。





【雨樹咖啡】

營業地址：新北市蘆洲區集賢路416號

營業時間：11:00–19:00(周二公休)

店家電話：0900156049

官方網站：https://bit.ly/3Uk6b4N





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