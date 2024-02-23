台北派對咖聖地！超Chill河堤美景酒吧 微醺氛圍、美食饗宴一把抓

坐落在台北河濱公園裡的【M Club】，為台北地區的超人氣河岸酒吧，也象徵著無盡的娛樂。無論是派對場地租借、中型音樂派對承包、戶外婚宴活動，還是欣賞遊艇風光與河濱公園美景，或是品嘗形形色色的美味料理，這裡都能提供無與倫比的派對活動體驗，在星光璀璨、氛圍感滿分的場域裡，聽著悅揚歌聲隨河水流淌時的微妙氣氛，在台北開啟一趟的精彩夜晚之旅。

品牌為遊艇玩家「Raytasy」親手打造渡假風的遊艇俱樂部場地，擁有300坪的廣袤場地，彷如一片娛樂的綠洲，共約有200個座位、總人數可容納500至1000人左右，不僅有著令人驚嘆的規模，更是彰顯其令人驚豔的品味與格調。

在這片風景如畫的河畔，擁有著令人心曠神怡的景色，更是多部偶像劇的取景聖地之一，奢華建築裝潢與自然美景交相輝映，為每位到訪者帶來了視覺上的享受！

品牌服務範圍從水域活動到水岸生活應有盡有，無論你想要享受藍色公路、船舶服務、體驗獨木舟、立槳等水上活動，還是在河畔品味輕食、飲料，甚至是參與主題活動、市集、音樂派對，品牌都能滿足客戶所需，獨家推出給公司行號的專案活動更是讓這裡成為各種社交、文化活動的中心。

│水域活動與水岸生活

沿著美堤碼頭處的絕佳地理位置，讓品牌得以更方便提供給客人體驗藍色公路及碼頭船舶服務，載著客人們遊河，感受微風拂過、欣賞河畔美景，另外還有提供無動力體驗活動，如獨木舟、SUP立槳的水上活動。

除了水上活動之外，坐擁無敵海景的場地更是提供各式主題活動、假日市集、狂歡派對、音樂派對等場地租借服務，也曾有活動方前來借用場地舉辦比基尼派對，若有需要營造Chill氛圍的場地，都可以向店家預先諮詢。

▲遼闊腹地範圍、絕美河畔風光與完善的狂歡派對協辦服務，在外國人之間廣受好評！

▲充滿Chill氛圍的夜生活派對！

▲辣翻全場的比基尼派對。

▲嗨翻全場的音樂派對！

│河岸Buffet

河岸Buffet提供的餐點、飲品選項十分多元，不僅有新鮮的生猛海鮮饗宴、特色風味料理外，還有提供多款甜食、鹹食可供享用，另外還能享有生啤無限暢飲的服務，讓客人在享受美食之餘，還能藉著微醺時刻沉浸在這片浪漫的河畔夜晚。

※酒後不開車，安全有保障。未滿十八歲禁止飲酒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

無論是想滿足對美食的追求，還是飽覽碼頭河畔風光的繁華，【M Club】提供的各樣活動派對與環境場地都是享受夜生活的不二之選，若在下班、假日的寂寥時間裡，想找個地方愜意的放鬆休息一番，不妨來這裡感受著活力與娛樂的完美交融，精彩的夜晚生活即刻啟程！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康





【M Club】

營業地址：台北市中山區美堤河濱公園

營業時間：16:00–23:00

店家電話：0968375015

粉絲專頁：bit.ly/3TKNJ4V





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