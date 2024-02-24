快訊

評／政策買票選擇性兌現 退休軍公教情何以堪？

美中台博弈／外商投資雪崩 「觸頂的中國」是更危險還是更和平？

半個台灣有感！下午12時37分花蓮縣近海規模5.0地震 最大震度4級

在地人力推！ 新北質感咖啡廳環境舒適 多款輕食、甜點即刻品嘗超愜意

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

位於新北中和中山路上的【Moffee caf'e 默啡咖啡館】，當地深耕近7年的時光，老闆本身對甜點類美食相當有興趣，在多方思量後決定從電子業轉行投入餐飲事業，在原先只打算提供甜點，後來收到顧客反饋，決定加入輕食、鹹食等正餐，打造出餐點品項多元的質感咖啡廳，成為附近居民品味下午茶的首選，好口碑更是吸引到不少饕客們不遠千里而來！

店內整體環境十分寬敞、舒適，純色系的牆面和木質調的裝潢設計在暖色燈光的渲染下，點綴出獨有的寧靜氛圍感，讓來訪的客人們都能愜意地享用餐點。

▲櫃台處有提供甜點蛋糕，可讓客人自由選購。
▲櫃台處有提供甜點蛋糕，可讓客人自由選購。

店家提供的餐點品項多元，以甜點、輕食、咖啡為主軸，推出多款精緻、口感豐富的特色餐點，如義式雞腿沙拉、蕈菇牛肉起司漢堡排、唐揚雞咖哩飯等多樣化的料理都能品嘗的到，另外還有多款咖啡、氣泡飲品任君挑選！

│美味餐點

義式雞腿沙拉

義式雞腿沙拉除了在令人口水直流的嫩烤雞腿上加入了義式香料之外，更搭配了清新生菜、番茄、青瓜，以及羅勒和香草讓整道餐點散發出迷人香氣。獨門調製的醬汁更是點綴出一份清爽酸甜的滋味，完美襯托食材風味，讓餐點不僅肉質鮮嫩、色彩豐富之外，香氣與口感都達到最佳平衡！

蕈菇牛肉起司漢堡排

店內的高人氣餐點蕈菇牛肉起司漢堡匯聚了多重美味元素，可頌、滑蛋、優格、新鮮水果、生菜沙拉、帶皮薯條含括在內，店家精選手打牛肉漢堡排更是重頭戲，肉汁飽滿口感厚實，搭配蕈菇、起司散發出獨特風味，每口咬下都能吃到牛肉的鮮香、蕈菇的濃郁，與起司的濃醇交織令人深深陶醉！

唐揚雞咖哩飯

充滿日式風味的唐揚雞咖哩飯是大人小孩都愛的特色料理之一，酥脆的唐揚雞肉搭配濃郁咖哩醬汁，散發出令人垂涎的誘人香氣，精心煮製的米飯吸收了咖哩醬汁的香味，口感彈牙飽滿。每一口都能品嘗到雞肉的酥脆和濃郁的咖哩風味，多層次的滋味令人愛不釋手！

▲擁有自製手工蛋糕、鮪魚起司軟法、特調飲品組合的平日午茶套餐，是許多人的下午茶首選。
▲擁有自製手工蛋糕、鮪魚起司軟法、特調飲品組合的平日午茶套餐，是許多人的下午茶首選。

│咖啡飲品

抹茶歐蕾

展現出完美漸層色彩的抹茶歐蕾是許多女孩們的最愛，也是抹茶控們必點的品項，高品質抹茶與絲滑奶泡混合在一起，創造出迷人的綠意與香濃奶香，抹茶與鮮奶的完美交融，喝下去的每一口都能充分感受到抹茶的濃郁與奶香的柔和交織，讓不少人為之著迷。

▲完美展現出咖啡師拉花功力的熱拿鐵。
▲完美展現出咖啡師拉花功力的熱拿鐵。

店家推出的所有餐點搭配的用料、醬汁、食材均為手工自製，走純天然、不使用醃製食品的養生健康路線，以獨家研發的料理手法與最用心的製作手法呈現出一道道精緻美食，讓客人在品嘗美味的同時，還能擁有極佳的視覺饗宴。


【Moffee caf'e 默啡咖啡館】

營業地址：新北市中和區中山路三段86號

營業時間：11:00–20:00（周一公休）

店家電話：0282211927

粉絲專頁：bit.ly/3TObR6L


延伸閱讀//永和暖心巷弄咖啡│清新格調溫馨品味 客製化咖啡深植人心

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖哩 咖啡廳 抹茶

延伸閱讀

新北接獲高雄通報 下架蘇丹紅辣椒粉產品20公斤

平溪天燈節登場引上萬人潮 新北警局長天燈留字秀決心

抹茶控要吃爆！「星巴克抹茶季」攜5款抹味美食首登場 加碼推「草莓大福組、櫻花新裝蛋糕」 飲品買1送1、第2杯半價接著喝

太酷了要衝！台中爆紅「鐵道咖啡廳」沉浸式懷舊體驗 台東還有更狂「飛天巴士」超好拍

相關新聞

新年祈福順便來賞櫻！ 林口賞櫻必到「竹林寺」 櫻花加廟宇真的很美

udn走跳旅遊／D&W黑白雙搭 春節連假結束了，連假期間是不是怕走春人擠人就索性不想出門，在家當沙發馬鈴薯追劇咧？現在正是適合走春的好時間！北部賞櫻景點不外乎是陽明山平菁街、三芝三山步道、三

在地人力推！ 新北質感咖啡廳環境舒適 多款輕食、甜點即刻品嘗超愜意

在眾多咖啡、甜點、輕食美食的集散地新北中和地區，看著琳琅滿目的咖啡廳，卻不知從何下手嗎？那就來在地人力推的【Moffee caf'e 默啡咖啡館】，份量澎派、風味滿分的餐點，包準讓喜愛品味下午茶的你不虛此行！

台北派對咖聖地！超Chill河堤美景酒吧 微醺氛圍、美食饗宴一把抓

可謂是台北無人不知、無人不曉的派對聖地【M Club】擁有得以忘情享受美食和微醺時刻的酒吧、Buffet之外，還有超寬闊、令人心曠神怡的河堤風光，體驗最Chill的酒吧刻不容緩！

排隊人潮沒停過！超人氣無名「古早味豆花」一碗只要30元，令人懷念的好味道

udn走跳美食／小咪ma．吃喝玩樂趣 新莊無名美食推薦，走過路過，看到有人排隊的店千萬不能錯過，跟兒子吃完火鍋要搭車回去的路上，突然看到這間小小的涼水攤排滿了人，沒有確切的店名，他就叫做古早味豆

一秒到荷蘭！2024士林官邸鬱金香展 元宵節賞花又賞燈

賞鬱金香不用到荷蘭了！士林官邸除了秋季的菊展之外，春季推出鬱金香展（2/22-3/3），今年以「香鬱祈福」為主題，打造6大主題展區，同時規劃多場線上及線下活動，結合士林、天母及北投商圈響應，2/24(

人生好苦之泰居酒！ 松山捷運美食推薦「考山路」泰式居酒屋 泰式烤串、烤魚人氣必點

udn走跳美食／阿東的東食西遊 Vida Cómoda 泰國2023年底宣布對台免簽，想當然機票肯定得買一波，太期待在考山路酒吧一條街吃喝玩樂的生活，出發前先來台北的考山路吃個泰式居酒屋過過癮吧

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。