在地人力推！ 新北質感咖啡廳環境舒適 多款輕食、甜點即刻品嘗超愜意

位於新北中和中山路上的【Moffee caf'e 默啡咖啡館】，當地深耕近7年的時光，老闆本身對甜點類美食相當有興趣，在多方思量後決定從電子業轉行投入餐飲事業，在原先只打算提供甜點，後來收到顧客反饋，決定加入輕食、鹹食等正餐，打造出餐點品項多元的質感咖啡廳，成為附近居民品味下午茶的首選，好口碑更是吸引到不少饕客們不遠千里而來！

店內整體環境十分寬敞、舒適，純色系的牆面和木質調的裝潢設計在暖色燈光的渲染下，點綴出獨有的寧靜氛圍感，讓來訪的客人們都能愜意地享用餐點。

▲櫃台處有提供甜點蛋糕，可讓客人自由選購。

店家提供的餐點品項多元，以甜點、輕食、咖啡為主軸，推出多款精緻、口感豐富的特色餐點，如義式雞腿沙拉、蕈菇牛肉起司漢堡排、唐揚雞咖哩飯等多樣化的料理都能品嘗的到，另外還有多款咖啡、氣泡飲品任君挑選！

│美味餐點

義式雞腿沙拉

義式雞腿沙拉除了在令人口水直流的嫩烤雞腿上加入了義式香料之外，更搭配了清新生菜、番茄、青瓜，以及羅勒和香草讓整道餐點散發出迷人香氣。獨門調製的醬汁更是點綴出一份清爽酸甜的滋味，完美襯托食材風味，讓餐點不僅肉質鮮嫩、色彩豐富之外，香氣與口感都達到最佳平衡！

蕈菇牛肉起司漢堡排

店內的高人氣餐點蕈菇牛肉起司漢堡匯聚了多重美味元素，可頌、滑蛋、優格、新鮮水果、生菜沙拉、帶皮薯條含括在內，店家精選手打牛肉漢堡排更是重頭戲，肉汁飽滿口感厚實，搭配蕈菇、起司散發出獨特風味，每口咬下都能吃到牛肉的鮮香、蕈菇的濃郁，與起司的濃醇交織令人深深陶醉！

唐揚雞咖哩飯

充滿日式風味的唐揚雞咖哩飯是大人小孩都愛的特色料理之一，酥脆的唐揚雞肉搭配濃郁咖哩醬汁，散發出令人垂涎的誘人香氣，精心煮製的米飯吸收了咖哩醬汁的香味，口感彈牙飽滿。每一口都能品嘗到雞肉的酥脆和濃郁的咖哩風味，多層次的滋味令人愛不釋手！

▲擁有自製手工蛋糕、鮪魚起司軟法、特調飲品組合的平日午茶套餐，是許多人的下午茶首選。

│咖啡飲品

抹茶歐蕾

展現出完美漸層色彩的抹茶歐蕾是許多女孩們的最愛，也是抹茶控們必點的品項，高品質抹茶與絲滑奶泡混合在一起，創造出迷人的綠意與香濃奶香，抹茶與鮮奶的完美交融，喝下去的每一口都能充分感受到抹茶的濃郁與奶香的柔和交織，讓不少人為之著迷。

▲完美展現出咖啡師拉花功力的熱拿鐵。

店家推出的所有餐點搭配的用料、醬汁、食材均為手工自製，走純天然、不使用醃製食品的養生健康路線，以獨家研發的料理手法與最用心的製作手法呈現出一道道精緻美食，讓客人在品嘗美味的同時，還能擁有極佳的視覺饗宴。





【Moffee caf'e 默啡咖啡館】

營業地址：新北市中和區中山路三段86號

營業時間：11:00–20:00（周一公休）

店家電話：0282211927

粉絲專頁：bit.ly/3TObR6L





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