限時36天！新北河濱搭起「星空光雕橋」 陪心愛的她/他過情人節、元宵

今年情人節剛好在農曆新年假期尾巴，為了迎接即將到來的情人節，新北市政府高灘地工程管理處把將大漢溪上的新月橋及三重的二重疏洪道的辰光橋，打造成浪漫的光雕情人橋，持續展到白色情人節，限時36天為大家傳遞幸福，想告白、浪漫約會的情人們快去走走。

2024-02-05 14:56