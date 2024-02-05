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限時36天！新北河濱搭起「星空光雕橋」 陪心愛的她/他過情人節、元宵

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／新北市政府高灘地工程管理處
圖／新北市政府高灘地工程管理處

今年情人節剛好在農曆新年假期尾巴，為了迎接即將到來的情人節，新北市政府高灘地工程管理處把將大漢溪上的新月橋及三重的二重疏洪道的辰光橋，打造成浪漫的光雕情人橋，持續展到白色情人節，限時36天為大家傳遞幸福，想告白、浪漫約會的情人們快去走走。

圖／新北市政府高灘地工程管理處
圖／新北市政府高灘地工程管理處

圖／新北市政府高灘地工程管理處
圖／新北市政府高灘地工程管理處

位於三重的辰光橋，這次變身為一座織進星光的情人橋，橋上以LED星星燈點綴，情侶們獨一無二的愛情故事都是一顆璀璨的星星，形成藍色星光閃爍的星空畫卷，夢幻氛圍拉好拉滿，也是浪漫見證者；走上新月橋綿延的愛心光廊，宛如跳著愛情舞曲，橋中的「天空步道」更以愛情元素呈現，引領情人們走向幸福未來；而且夜間都能從景觀橋上瀏覽新北河濱美景，把浪漫的星光之旅變成美好回憶。

圖／新北市政府高灘地工程管理處
圖／新北市政府高灘地工程管理處

圖／新北市政府高灘地工程管理處
圖／新北市政府高灘地工程管理處

這兩座充滿浪漫氛圍的光雕情人橋，將從2/8一直到3/14白色情人節這天亮燈，從晚上5點半到10點，會陪大家過農曆春節、元宵節、西洋情人節及白色情人節等節日，情侶們得好好把握這段時間，到河濱公園來體驗幸福。

新月橋交通資訊：

1.捷運：在新莊站下車步行至新莊廟街。

2.公車：搭乘台北客運307或310至板橋國中站下車。

3.自行開車：

(1)板橋：快速道路65號五股土城線北上→下閘道接縣民大道一段→左轉台3線民權路→直行接106縣道中正路→板橋國中→抵達新月橋。

(2)新莊：快速道路65號五股土城線南下→左轉台1甲線中正路→右轉新泰路至底→左轉環河路→至利濟街右轉堤防停車場→抵達新月橋。

辰光橋交通資訊：

1.捷運：

(1)捷運三重站下車後，走至機場捷運線A2三重站，1A出口出站即可抵達。

(2)桃園機場捷運於A2三重站下車後，1A出口出站即可抵達。

2.公車：搭乘227、264、640、986至捷運三重站下車。

3.自行開車：

(1)台北市忠孝大橋往新北市三重區→中山路匝道→疏洪右岸堤防道路→右轉8號越堤道→左轉疏洪一路(往新莊方向)直行→重新橋中山橋間即可抵達幸福水漾公園停車場。

(2)國道1號(中山高速公路)於五股交流道下→往五股方向→新五路→右轉中興路→沼澤生態區→右轉疏洪一路→高速公路橋下→疏洪荷花公園→重新橋中山橋間即可抵達幸福水漾公園停車場。

圖／新北市政府高灘地工程管理處
圖／新北市政府高灘地工程管理處

圖／新北市政府高灘地工程管理處
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公園 公路 桃園機場 步道 白色情人節

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