史努比控卡點開搶！威秀影城「校車造型爆米花桶」全台極限量開賣 加碼「史努比絨毛花束」情人節直接完勝

史努比控暴走了！療癒系IP「史努比」在2024年掀起潮萌旋風，而這股熱潮也吹進了威秀影城！威秀影城將於2/14於全台據點推出極限量「校車造型爆米花桶」，絨毛造型更獨特；同步加碼「史努比造型絨毛花束」，共有四款隨機出貨，又能再拆一波可愛盲盒。

圖／威秀影城粉絲團

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超人氣明星「史努比」登陸威秀！威秀影城看準IP風潮，邀請史努比一同於2/14推出全台極限量「校車造型爆米花桶」，有別於一般硬式造型桶，這次打造絨毛材質的獨家設計，將動畫中最經典的校車變身爆米花桶，大容量空間，吃完爆米花還能用來收納，光是擺在桌上就超療癒，粉絲們看到都忍不住直呼「我要這個酷東西」、「想要這酷酷的車車」。

圖／威秀影城粉絲團

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不僅如此，威秀影城更加碼再推獨家限量「史努比造型絨毛花束」，共有史努比、奧拉夫、糊塗塔克、查理布朗等四種款式隨機出貨，不僅能當擺飾，還能自凹造型變身手環或髮飾，高顏值兼具多功能，加上爆萌外型非常適合當作情人節禮物，開賣日卡點開搶啦！

圖／威秀影城粉絲團

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威秀影城 x 史努比 限量周邊販售資訊

開賣日：2024/02/14（白天營業時間起）

套餐內容：

【史努比A套餐】899元（售價不含電影票）｜1個中爆米花＋2杯中杯飲料＋1個史努比校車爆米花桶

【史努比B套餐】499元（售價不含電影票）｜1個中爆米花＋2杯中杯飲料＋1份熱食＋1個史努比造型花束

備註：史努比造型花束共四款，隨機出貨；販售情況依各門店供應為準