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2024「台北茶古集」最後一天！老茶珍品、現代茶統統有，還有限定茶會快衝

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／台北茶古集臉書粉專提供
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2月2日至2月4日連續三日在松山文創園區登場的「台北茶古集 」，今年特邀全台精選四十多家攤位，蒐羅了來自台灣、日本、中國的藏品器物，此外還有老茶珍品、現代茶具、陶房茶器、藏古茶道具與茶衣等匯聚，可以看到古典與現代同時並存，若讀者是愛茶人士，想必能感受到無盡的雅致與收藏價值。

圖／台北茶古集臉書粉專提供
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圖／台北茶古集臉書粉專提供
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為期三日的「台北茶古集」2/4是最後一天了，除了琳瑯滿目的古道具、茶人茶器、花藝茶酒市集，更精心策劃一系列融合茶香、電音茶酒、花藝藝術與茶席體驗的一站式茶文化秀場！引領著眾人感受茶香除了傳統之外的現代體驗。

圖／台北茶古集臉書粉專提供
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至於活動展示亮點包含老茶珍品、現代茶具、陶房茶器、藏古茶道具等各式茶器陳列，每一件都是經典與藝術的交匯，等待讀者的品鑑與欣賞。

圖／台北茶古集臉書粉專提供
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2/4也將舉行「龍の年 新春茶會」，由京華日本文化藝術交流協會鄭羽婷理事長親自主持，集結視覺味覺與心靈的饗宴，可以品嚐精美和菓子，沐浸在現打抹茶的香濃中，感受日本茶道的獨特藝術之美，絕對是不可錯過的文化之旅！

地點： 松山文創園區北向製菸工廠

時間：2.4 Sun. 11am-7pm

現場購票：100元（寵物友善）

圖／台北茶古集臉書粉專提供
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古道 市集 抹茶 文創

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