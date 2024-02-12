萌度炸裂！ 全台唯一近距離接觸「龍貓咖啡廳」絨鼠抱抱互動超療癒 想摸先排隊預約

真實版宮崎駿「龍貓」竟然可以摸的到？ 位在台北來南港區一間以龍貓為主題的咖啡廳，店裡擁有七十隻各式大小、不同花色的龍貓，不僅能近距離互動，還會陪伴顧客用餐，甚至還能撫摸或是看牠們表演洗澡秀，比電影裡的豆豆龍更加軟萌！

圖／翻攝悠悠龍貓咖啡UUchinchilla Café臉書

龍貓本名是絨鼠或栗鼠，是原產於南美洲安第斯山脈的栗鼠類，特徵是像兔子的耳朵、像松鼠的長尾巴、還有比貂皮還柔軟的毛皮，觸感超細緻、抱起來手感極佳。

圖／IG@small_white_eat_授權

「悠悠龍貓咖啡」是一間完全採預約制的龍貓主題咖啡廳，近捷運南港展覽館，步行約5分鐘內可到達，一進店內就能看見充滿童趣風格的裝潢，一面大型龍貓圖案的超大植物牆，光是打卡牆就能讓人瘋狂拍照打卡一波。

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進店後可以和龍貓抱抱、餵食，店員還會耐心的講解龍貓的個性、習慣，由於龍貓比較膽小，所以說話要輕聲細語，店內的龍貓數量超過70隻，龍貓會出來坐檯，可以挑選自己最喜歡的龍貓進入特製的透明玻璃桌，讓客人品嚐美食的同時，直接看見龍貓在眼前玩耍，用餐後到另一互動區域親近龍貓，還有機會欣賞龍貓使用專屬的浴沙洗澡。

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圖／翻攝悠悠龍貓咖啡UUchinchilla Café臉書

店內的餐點料理也相當有水準，提供義大利麵、輕食、吐司、咖啡、紅酒等，不僅餐具都以龍貓為主題呈現，連咖啡拉花、吐司烤圖、主餐造型等也融入充滿龍貓風格的元素，一道菜上桌都令人驚嘆，忍不住拿起手機狂拍。

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超軟萌龍貓坐檯陪吃誰能不愛呀，用餐含龍貓互動時間共90分鐘，只能依照時段在店家LINE進行線上預約，現場是等候不到座位的，想摸一摸超可愛絨鼠的大小朋友，先排隊預約囉！

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悠悠龍貓咖啡

地址：台北市南港區研究院路一段29號2樓

營業時間：10：30－18：00

預約場次：10：30、12：00、14：30、16：00

最低消費：身高90公以上每位低消350元加一成服務費