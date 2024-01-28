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得獎人氣牛肉麵底加！內科「名人最愛的牛肉麵店」 內用還有洛神花茶、仙草蜜免費喝

小咪ma．吃喝玩樂趣／ 文、圖／小咪

udn走跳美食／小咪ma．吃喝玩樂趣

內科美食推薦，前陣子很夯的黃仁勳最愛的牛肉麵店-牛耳精緻麵館就在西湖站附近，那天才知道牛耳精緻麵館是妹妹開的，他哥哥在內湖江南街上開了一間牛閣精緻麵館，什麼?! 原來我去吃過的那間牛閣精緻麵館來頭也不小，而且就在我家附近，我天天都會經過捏，對面就是內湖最美的豆花店-芋艿川豆花店，大家先來吃碗牛肉麵後再去對面吃碗豆花，這個行程也太棒了吧，哈哈！

牛閣精緻麵館

114台北市內湖區江南街71巷16弄74號

02-26573660

11:30–14:00、17:30–19:50

牛閣精緻麵館｜環境

牛閣在這裡開了10年了，店內還是一貫的乾淨明亮，我們這天是店內最後一桌客人，服務人員也是很熱情的接待，我自己來吃過2~3次，很喜歡他的紅燒湯頭。

牛閣精緻麵館｜自助區

小菜的部分一盤都是30元，自行拿取。

牆上貼了很多感謝狀，牛閣是一間熱心公益的牛肉麵店，店內還會提供外帶愛心待用餐給需人，內用的朋友還可以喝到牛閣免費提供的洛神花茶，清涼解膩，連兒子都超愛的。

除了落神花茶免費喝之外，內用的朋友還有餐後甜點可以品嘗，也太幸福了吧～

牛閣精緻麵館｜菜單

基本上牛閣的牛肉就是主打紅燒湯頭，麵條也兩種粗細可以選擇，聽說一根筋牛筋麵是他們家的主打，兒子喜歡它們家的水餃，菜單樣式簡單不會太複雜。

牛閣精緻麵館｜餐點介紹

紅燒牛肉麵 180元

這牛肉麵每次上桌都讓我們嚇一跳，這肉也太大塊了吧，而且還有點嫩筋看起來就想讓人大大的咬一口，我記得我第一次來的時候喝他們家的湯頭是會帶點辣度紅燒，這次來變得很順口，小朋友喝也OK的那種。

你說這個肉浮不浮誇啦，重點是一整個嫩到爆，舌尖一壓就散開，嫩筋更是增添口感層次。

湯頭好喝耶。

麵條也很Q彈，這碗分量很足呢。

滑蛋牛肉清湯 70元

牛肉湯打上了蛋花跟番茄點綴，喝完一碗很飽呢。

水餃

水餃一顆6.5元也不是太貴，但每一顆後厚實，是我喜歡那麼種皮厚的水餃，裡面的豬肉也很鮮甜。

餐後還有冰涼的仙草蜜可以喝，是不是很幸福呢！

牛閣的紅燒牛肉麵真的好吃不膩口，湯頭的部分就讓我們好喜歡，大塊又嫩口的牛肉也太讓人驚艷，兒子直接愛上他們家的洛神花茶、仙草蜜，哈哈，下次再跑去西湖的牛耳吃吃看看誰比較強！對了～對面的豆花也不能錯過喔！

牛閣精緻麵館

地址：114台北市內湖區江南街71巷16弄74號

電話：02-26573660

營業時間：11:30–14:00、17:30–19:50

公休日：週日

牛閣精緻麵館 粉絲專頁

文章來源：小咪ma．吃喝玩樂趣 FB：小咪ma．吃喝玩樂趣

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