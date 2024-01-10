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「厲陰宅」宇宙完整重現！靈異博物館、修道院全搬到華山 新年試膽大會開跑～

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／華山1914文化創意產業園區臉書、圖／厲陰宅之旅 The Conjuring Universe Tour臉書
圖／華山1914文化創意產業園區臉書、圖／厲陰宅之旅 The Conjuring Universe Tour臉書

喜歡探險鬼屋的人們，試膽的新目標來了！系列電影「厲陰宅」裡建構起來的厲陰宅宇宙，在華山文創園區裡重現啦，人們可以直接走進「厲陰宅」、「安娜貝爾」和「鬼修女」中的場景，沉浸式體驗大螢幕裡的恐怖氣氛，膽子太小的別來！

圖／厲陰宅之旅 The Conjuring Universe Tour臉書
圖／厲陰宅之旅 The Conjuring Universe Tour臉書

展覽現場以沈浸式互動方式呈現，共分為16個展區，完美還原「佩倫家大宅」、「華倫夫婦靈異博物館」以及「卡塔修道院」及小貝的房間等經典的電影場景，直接體驗角色的感受到的恐怖，讓人一走進去就毛起來！粉絲們是不是迫不及待想體驗了呢？

圖／華山1914文化創意產業園區臉書
圖／華山1914文化創意產業園區臉書

圖／厲陰宅之旅 The Conjuring Universe Tour臉書
圖／厲陰宅之旅 The Conjuring Universe Tour臉書

這次展期從1/6將持續到4/7，粉絲們年末忙著工作沒時間去不要緊，先筆記起來，等著農曆過年假期，再揪朋友一起到華山文創園區去試膽！

圖／厲陰宅之旅 The Conjuring Universe Tour臉書
圖／厲陰宅之旅 The Conjuring Universe Tour臉書

【厲陰宅之旅 The Conjuring Universe Tour 沉浸式體驗展 】

時間：1/6～4/7，10：00～18：00，最後售票17：30

地點：華山1914文創園區 東2A、B館

展期單人票：400元​、雙人票：699元

圖／華山1914文化創意產業園區臉書
圖／華山1914文化創意產業園區臉書

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