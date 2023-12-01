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敢送就穿「丁字褲」捧場！ 蘭嶼達悟族叫新北串燒外送 老闆豪爽接單再加碼日送30串甜不辣

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝串癮燒烤臉書
圖／翻攝串癮燒烤臉書

為了節省時間或是想吃到心儀美食，多半會利用外送平台點餐。新北市一家串燒店日前就接到一份來自蘭嶼的點單，自稱是「蘭嶼的達悟族」，表示若真的有收到外送，下次會穿丁字褲到店裡捧場，沒想到老闆真的接單外送，還喊話客人要實現諾言，劇情發展讓8.4萬人按讚笑翻。

位於新北市板橋南雅南路的「串癮燒烤」，近日在粉專貼出一張照片並說，來自蘭嶼達悟族的陳先生，你的甜不辣我已經送過去了，希望你能夠說話算話，穿著丁字褲過來找我，我一定讓你甜不辣吃到飽。訂單截圖可見一名自稱是蘭嶼達悟族的男子在備註上註明「哈嘍老闆，你所有的文字介紹我都看完了，真的非常幽默，我是來自蘭嶼的達悟族，剛打完魚好想吃甜不辣」，並表示「如果有吃到，我下次會穿丁字褲去找你」。

圖／翻攝串癮燒烤臉書
圖／翻攝串癮燒烤臉書

該篇貼文已經破8.5萬讚，讓老闆不禁抱怨平時發商品照都沒人看，結果「睡前發篇幹文，一睡醒就變這樣了」。他說送甜不辣他一定說到做到，決定即日起至2024年1月1日止，只要有營業，每天送出30串甜不辣；並向對方喊話「蘭嶼達悟族的陳先生給我出來喔，大家都在等丁字褲，你不要想躲！」

最後，老闆也解釋事件後續，這位「丁字褲客人」的朋友已經跟他聯繫，下單的其實是「丁字褲客人」的女友，而他的男友確實是達悟族人，所以誠摯邀請兩位到店裡用餐合照，「當然也希望男生可以穿達悟族服裝，畢竟大家最期待的就是這個時刻。」

不少網友笑翻紛紛留言「老闆好幽默」、「我也想看丁字褲」、「感謝丁字褲先生，讓我們有免費甜不辣可以吃」、「我男友不是蘭嶼，但是住中和也姓陳，他也可以甜不辣吃到飽嗎」、「總覺得老闆接下來會烤到手很痠」。

圖／翻攝串癮燒烤臉書
圖／翻攝串癮燒烤臉書

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