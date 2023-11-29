泡麵之神公布「台灣最強泡麵TOP10」！阿舍食堂、老媽拌麵奪冠亞軍

台灣泡麵眾多，你最愛哪一款泡麵？ 美國知名部落客里納許（Hans Lienesch）有著「泡麵之神」之稱，27日最新公布「台灣10大泡麵／快煮麵（The Ramen Rater’s Top Ten Taiwanese Instant Noodles Of All Time 2024 Edition）」排行，其中阿舍食堂「流星拌麵紅油擔擔」及老媽拌麵「黃金鵝油炸醬麵」分別奪下冠亞軍。

里納許於20年前創立「THE RAMEN RATER」網站，至今已品嘗過逾4650種泡麵，他每年都會公布心目中的前十名美味泡麵，里納許27日公布「台灣10大泡麵／快煮麵」排行，他對於第一名的「阿舍食堂－流星拌麵紅油擔擔」給予高度評價，值得一提的是，此款泡麵選用了特有的「流星麵」，質感獨特有嚼勁，搭配的特調芝麻醬汁恰到好處，不會過多的黑醋，也不會太多的四川花椒，口感美味又舒適。

里納許評論第二名的「老媽拌麵－黃金鵝油炸醬麵」，形容這款泡麵的麵條寬有嚼勁，具有極佳的口感，令人驚艷的是其獨特的醬汁，宛如包子餡料一樣，還有肉，兼具甜鹹完美交織，味道契合令人沉醉其中。

第三名「大拙匠人－極上花雕雞腿麵」，里納許評論此款蔬菜量和雞肉量非常多，湯頭醇厚濃郁還帶有酒香，「看起來不像是裝在盒子裡的食品，而是來自媽媽的廚房料理」。

里納許表示，第4名阿舍食堂「老饕半筋半肉牛肉麵」、第5名元鍋JOHN's「蔥油香拌麵」、第6名面相館「蒟蒻杯麵」、第7名小廚師慢食麵「泰式綠咖哩雞」、第8名小夫妻拌麵「雞肉飯風味乾拌麵」、第9名老媽拌麵「芥末堅果珍珠拌麵」、第10名漢來美食「來拌麵：椒麻醬香」。

2023《The Ramen Rater》台灣最佳泡麵／快煮麵排行榜 第10名：漢來美食－「來拌麵：椒麻醬香」 第10名：漢來美食－來拌麵：椒麻醬香。圖／翻攝自The Ramen Rater 第9名：老媽拌麵－「芥末堅果珍珠拌麵」 第9名：老媽拌麵－芥末堅果珍珠拌麵。圖／翻攝自The Ramen Rater 第8名：小夫妻拌麵 － 「雞肉飯風味乾拌麵」 第8名：小夫妻拌麵－雞肉飯風味乾拌麵。圖／翻攝自The Ramen Rater 第7名：小廚師慢食麵 －「泰式綠咖哩雞」 第7名：小廚師慢食麵－泰式綠咖哩雞。圖／翻攝自The Ramen Rater 第6名：面相館－「蒟蒻杯麵」 第6名：面相館－蒟蒻杯麵。圖／翻攝自The Ramen Rater 第5名：元鍋JOHN's－「蔥油香拌麵」 第5名：元鍋JOHN's－蔥油香拌麵。圖／翻攝自The Ramen Rater 第4名：阿舍食堂－「老饕半筋半肉牛肉麵」 第4名：阿舍食堂－老饕半筋半肉牛肉麵。圖／翻攝自The Ramen Rater 第3名：大拙匠人－「極上花雕雞腿麵」 第3名：大拙匠人－極上花雕雞腿麵。圖／翻攝自The Ramen Rater 第2名：老媽拌麵－「黃金鵝油炸醬麵」 第2名：老媽拌麵－黃金鵝油炸醬麵。圖／翻攝自The Ramen Rater 第1名：阿舍食堂－「流星拌麵紅油擔擔」 第1名：阿舍食堂－流星拌麵紅油擔擔。圖／翻攝自The Ramen Rater

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