快訊

潘瑋柏峇里島婚禮現場曝光！ 緊牽超美另一半放閃

柯文哲點名「季將軍」開價2億美金喬副手 季麟連發聲了

每年收掉逾6百家！ 未來15年內恐找嘸中藥行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

泡麵之神公布「台灣最強泡麵TOP10」！阿舍食堂、老媽拌麵奪冠亞軍

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝自The Ramen Rater
圖／翻攝自The Ramen Rater

台灣泡麵眾多，你最愛哪一款泡麵？ 美國知名部落客里納許（Hans Lienesch）有著「泡麵之神」之稱，27日最新公布「台灣10大泡麵／快煮麵（The Ramen Rater’s Top Ten Taiwanese Instant Noodles Of All Time 2024 Edition）」排行，其中阿舍食堂「流星拌麵紅油擔擔」及老媽拌麵「黃金鵝油炸醬麵」分別奪下冠亞軍。

里納許於20年前創立「THE RAMEN RATER」網站，至今已品嘗過逾4650種泡麵，他每年都會公布心目中的前十名美味泡麵，里納許27日公布「台灣10大泡麵／快煮麵」排行，他對於第一名的「阿舍食堂－流星拌麵紅油擔擔」給予高度評價，值得一提的是，此款泡麵選用了特有的「流星麵」，質感獨特有嚼勁，搭配的特調芝麻醬汁恰到好處，不會過多的黑醋，也不會太多的四川花椒，口感美味又舒適。

里納許評論第二名的「老媽拌麵－黃金鵝油炸醬麵」，形容這款泡麵的麵條寬有嚼勁，具有極佳的口感，令人驚艷的是其獨特的醬汁，宛如包子餡料一樣，還有肉，兼具甜鹹完美交織，味道契合令人沉醉其中。

第三名「大拙匠人－極上花雕雞腿麵」，里納許評論此款蔬菜量和雞肉量非常多，湯頭醇厚濃郁還帶有酒香，「看起來不像是裝在盒子裡的食品，而是來自媽媽的廚房料理」。

里納許表示，第4名阿舍食堂「老饕半筋半肉牛肉麵」、第5名元鍋JOHN's「蔥油香拌麵」、第6名面相館「蒟蒻杯麵」、第7名小廚師慢食麵「泰式綠咖哩雞」、第8名小夫妻拌麵「雞肉飯風味乾拌麵」、第9名老媽拌麵「芥末堅果珍珠拌麵」、第10名漢來美食「來拌麵：椒麻醬香」。

2023《The Ramen Rater》台灣最佳泡麵／快煮麵排行榜

第10名：漢來美食－「來拌麵：椒麻醬香」

第10名：漢來美食－來拌麵：椒麻醬香。圖／翻攝自The Ramen Rater
第10名：漢來美食－來拌麵：椒麻醬香。圖／翻攝自The Ramen Rater

第9名：老媽拌麵－「芥末堅果珍珠拌麵」

第9名：老媽拌麵－芥末堅果珍珠拌麵。圖／翻攝自The Ramen Rater
第9名：老媽拌麵－芥末堅果珍珠拌麵。圖／翻攝自The Ramen Rater

第8名：小夫妻拌麵 － 「雞肉飯風味乾拌麵」

第8名：小夫妻拌麵－雞肉飯風味乾拌麵。圖／翻攝自The Ramen Rater
第8名：小夫妻拌麵－雞肉飯風味乾拌麵。圖／翻攝自The Ramen Rater

第7名：小廚師慢食麵 －「泰式綠咖哩雞」

第7名：小廚師慢食麵－泰式綠咖哩雞。圖／翻攝自The Ramen Rater
第7名：小廚師慢食麵－泰式綠咖哩雞。圖／翻攝自The Ramen Rater

第6名：面相館－「蒟蒻杯麵」

第6名：面相館－蒟蒻杯麵。圖／翻攝自The Ramen Rater
第6名：面相館－蒟蒻杯麵。圖／翻攝自The Ramen Rater

第5名：元鍋JOHN's－「蔥油香拌麵」

第5名：元鍋JOHN's－蔥油香拌麵。圖／翻攝自The Ramen Rater
第5名：元鍋JOHN's－蔥油香拌麵。圖／翻攝自The Ramen Rater

第4名：阿舍食堂－「老饕半筋半肉牛肉麵」

第4名：阿舍食堂－老饕半筋半肉牛肉麵。圖／翻攝自The Ramen Rater
第4名：阿舍食堂－老饕半筋半肉牛肉麵。圖／翻攝自The Ramen Rater

第3名：大拙匠人－「極上花雕雞腿麵」

第3名：大拙匠人－極上花雕雞腿麵。圖／翻攝自The Ramen Rater
第3名：大拙匠人－極上花雕雞腿麵。圖／翻攝自The Ramen Rater

第2名：老媽拌麵－「黃金鵝油炸醬麵」

第2名：老媽拌麵－黃金鵝油炸醬麵。圖／翻攝自The Ramen Rater
第2名：老媽拌麵－黃金鵝油炸醬麵。圖／翻攝自The Ramen Rater

第1名：阿舍食堂－「流星拌麵紅油擔擔」

第1名：阿舍食堂－流星拌麵紅油擔擔。圖／翻攝自The Ramen Rater
第1名：阿舍食堂－流星拌麵紅油擔擔。圖／翻攝自The Ramen Rater

延伸閱讀：

冬日暖心３饗宴！ GODIVA「迦納熱巧克力」小七獨家開賣 kafeD「聖誕帽」、85℃「薑餅人蛋糕」打造聖誕甜點

泡麵之神公布「2022世界泡麵評比」 台灣奪第二.這兩款進前10

牛肉麵 炸醬麵 杯麵

相關新聞

4種和牛吃到飽＋煙火！馬辣「跨年方案」限量260席開賣

2023年即將進入尾聲，2024年也即將到來。位於台北信義區的「新馬辣Plus+遠百信義A13店」與「馬辣信義店」宣佈將...

2人同行1人免費！「豆腐鍋＋30種韓食吃到飽」498元

想要大吃韓式料理又不想花大錢嗎？來自韓國的「江陵阿嬤（강릉할매）」自12月1日正式插旗台北西門町商圈，主打無限供應的韓式...

泡麵之神公布「台灣最強泡麵TOP10」！阿舍食堂、老媽拌麵奪冠亞軍

泡麵之神公布「台灣最強泡麵TOP10」！阿舍食堂、老媽拌麵奪冠亞軍

獨家獅子頭、松葉蟹、肋眼牛排！犇「顧府私房菜」上桌

多次進行餐廳主題變化的「犇」，本月起以店中店的型態，結合自家私房拿手菜，推出「顧府．私房料理」，呈現「顧奶奶江蘇紅燒獅子...

好市多又出包！買凱薩沙拉、奶油酥竟吃到頭髮　業者回應了

好市多狀況不斷，繼有消費者購買盒裝蛤蜊竟發現煙蒂之後，又有網友在Dcard貼文表示11月23日去好市多購買凱薩雞肉沙拉和...

1個人也能吃！韓式私房料理吃到飽插旗西門 1秒變韓劇主角狂嗑阿嬤的菜

別再只會吃石鍋拌飯、韓式炸雞、部隊鍋了！全台首間主打韓式私房菜的【江陵阿嬤강릉할매韓鍋料理吃到飽】12月在台北西門開幕，把台灣少見的韓國菜色都搬到餐廳裡，讓人直接變成韓劇裡嘗遍日常菜色的主角，還不快來讓韓國的「阿嬤」餵飽大家！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。