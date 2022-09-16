泡麵之神公布「2022世界泡麵評比」 台灣奪第二.這兩款進前10

以評比世界各國泡麵聞名Hans Lienesch，最新公布「2022世界泡麵評比」，台灣共有2款泡麵擠進世界美味泡麵前10大排名，分別為第2名的老媽拌麵「干貝花雕雞拉麵」，以及第5名的阿舍食堂「老饕半筋半肉牛肉麵」。

被網友封為「泡麵之神」的Hans Lienesch(里納許)，從2002年到現在，已經品嚐超過4,000種泡麵，每年都會公布自己評選的世界前10名美味泡麵。近期他在「The Ramen Rater」公布2022年泡麵榜單，第1名由新加坡的「百勝廚－叻沙全麥拉麵」獲得，台灣的兩款泡麵也榮幸獲選第二及第五名。為了公平起見，當他在烹飪泡麵時只會按照著包裝產品說明，不額外添加其他調料、食材，僅以此方法精選出10款年度最好吃泡麵。

2022《The Ramen Rater》泡麵排行榜 第1名 「百勝廚－叻沙全麥拉麵」新加坡 第2名 「老媽拌麵－干貝花雕雞拉麵」台灣 第3名 「Red Chef－蝦米香乾撈麵」新加坡 第4名 「百勝廚－檳城白咖哩」馬來西亞 第5名 「阿舍食堂－老饕半筋半肉牛肉麵」台灣 第6名 「Red Chef－櫻花蝦辣湯麵」馬來西亞 第7名 「Red Chef－青酸辣湯麵」馬來西 第8名 「百勝廚－全麥咖哩拉麵」新加坡 第9名 「A1－咖哩叻沙麵 」馬來西亞 第10名 「Best wqk－印尼炒泡麵」印尼

干貝花雕雞拉麵。圖／翻攝自老媽拌麵官網

為慶祝獲得排名佳績，老媽拌麵推出「泡麵達人評選冠軍組合」包含干貝花雕雞拉麵、麻辣鴨血寬粉、老成都擔擔麵等明星商品一次帶回家，並祭出全館95折優惠。而阿舍食堂則是即日起至9/30止，凡購買牛肉麵系列任選3盒，即可享88折優惠，有「阿舍紅燒牛肉麵」、「老饕半筋半肉牛肉麵」可自由搭配。

老饕半筋半肉牛肉麵。圖／翻攝自阿舍食堂官網

延伸閱讀：

．麥當勞優惠快收！不限次數「雞塊、那堤買1送1」、「大麥克免費吃」10月底前捐血就送

．超強肉桂捲們！盤點台北七家必吃肉桂捲，外酥內軟不甜膩，隔著紙袋都能聞到香味