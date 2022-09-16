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泡麵之神公布「2022世界泡麵評比」 台灣奪第二.這兩款進前10

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／翻攝自老媽拌麵、阿舍食堂官網
圖／翻攝自老媽拌麵、阿舍食堂官網

以評比世界各國泡麵聞名Hans Lienesch，最新公布「2022世界泡麵評比」，台灣共有2款泡麵擠進世界美味泡麵前10大排名，分別為第2名的老媽拌麵「干貝花雕雞拉麵」，以及第5名的阿舍食堂「老饕半筋半肉牛肉麵」。

被網友封為「泡麵之神」的Hans Lienesch(里納許)，從2002年到現在，已經品嚐超過4,000種泡麵，每年都會公布自己評選的世界前10名美味泡麵。近期他在「The Ramen Rater」公布2022年泡麵榜單，第1名由新加坡的「百勝廚－叻沙全麥拉麵」獲得，台灣的兩款泡麵也榮幸獲選第二及第五名。為了公平起見，當他在烹飪泡麵時只會按照著包裝產品說明，不額外添加其他調料、食材，僅以此方法精選出10款年度最好吃泡麵。

2022《The Ramen Rater》泡麵排行榜

第1名 「百勝廚－叻沙全麥拉麵」新加坡

第2名 「老媽拌麵－干貝花雕雞拉麵」台灣

第3名 「Red Chef－蝦米香乾撈麵」新加坡

第4名 「百勝廚－檳城白咖哩」馬來西亞

第5名 「阿舍食堂－老饕半筋半肉牛肉麵」台灣

第6名 「Red Chef－櫻花蝦辣湯麵」馬來西亞

第7名 「Red Chef－青酸辣湯麵」馬來西

第8名 「百勝廚－全麥咖哩拉麵」新加坡

第9名 「A1－咖哩叻沙麵 」馬來西亞

第10名 「Best wqk－印尼炒泡麵」印尼

干貝花雕雞拉麵。圖／翻攝自老媽拌麵官網
干貝花雕雞拉麵。圖／翻攝自老媽拌麵官網

為慶祝獲得排名佳績，老媽拌麵推出「泡麵達人評選冠軍組合」包含干貝花雕雞拉麵、麻辣鴨血寬粉、老成都擔擔麵等明星商品一次帶回家，並祭出全館95折優惠。而阿舍食堂則是即日起至9/30止，凡購買牛肉麵系列任選3盒，即可享88折優惠，有「阿舍紅燒牛肉麵」、「老饕半筋半肉牛肉麵」可自由搭配。

老饕半筋半肉牛肉麵。圖／翻攝自阿舍食堂官網
老饕半筋半肉牛肉麵。圖／翻攝自阿舍食堂官網

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