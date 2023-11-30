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師大分部「神之臭豆腐」開店面了！賈永婕深夜排隊也要吃 落腳永和、價格曝光

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝賈永婕的跑跳人生臉書
圖／翻攝賈永婕的跑跳人生臉書

最頂臭豆腐終於有新店面了！ 位於北市師範大學附近一家「師大分部臭豆腐」攤車，堪稱史上最難搶訂、也是許多老饕的口袋名單，內行饕客都稱它為「神之臭豆腐」，加上藝人賈永婕排隊認證打卡後，更是一「盤」難求。如今傳出老闆開店面了，選址在新北永和，營業時間也從原先的一周2天改為週一到週五，想朝聖的饕客們有口福了！

神之臭豆腐新店面。圖／翻攝Google map
神之臭豆腐新店面。圖／翻攝Google map

半夜會出現在師大分部旁販售的「神之臭豆腐」發財車，店家會透過line群通知營業時間及接受熟客們的預訂，如果沒有加入line群，只能到現場碰碰運氣，大多在晚上10點營業、一週只賣兩天，成為極為搶手的臭豆腐。今年4月份因藝人賈永婕在臉書PO文介紹更聲名大噪，他們夫妻倆半夜排隊58號，排隊到凌晨12點時才得以大快朵頤。

圖／翻攝賈永婕的跑跳人生臉書
圖／翻攝賈永婕的跑跳人生臉書

據《NOWnews今日新聞》報導，「神之臭豆腐」終於正式有了店面，落腳永和，靠近樂華夜市的小店面目前仍未有招牌，地址在永和福和路352號，營業時間為每周一至五的下午3點，售價部分是小份60元，大份80元，賣完為止，而發財車仍會到師大分部營業。

圖／翻攝網友Peter Chen臉書
圖／翻攝網友Peter Chen臉書

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臭豆腐 饕客 樂華夜市

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