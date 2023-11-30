聽新聞
test
0:00 / 0:00
師大分部「神之臭豆腐」開店面了！賈永婕深夜排隊也要吃 落腳永和、價格曝光
最頂臭豆腐終於有新店面了！ 位於北市師範大學附近一家「師大分部臭豆腐」攤車，堪稱史上最難搶訂、也是許多老饕的口袋名單，內行饕客都稱它為「神之臭豆腐」，加上藝人賈永婕排隊認證打卡後，更是一「盤」難求。如今傳出老闆開店面了，選址在新北永和，營業時間也從原先的一周2天改為週一到週五，想朝聖的饕客們有口福了！
半夜會出現在師大分部旁販售的「神之臭豆腐」發財車，店家會透過line群通知營業時間及接受熟客們的預訂，如果沒有加入line群，只能到現場碰碰運氣，大多在晚上10點營業、一週只賣兩天，成為極為搶手的臭豆腐。今年4月份因藝人賈永婕在臉書PO文介紹更聲名大噪，他們夫妻倆半夜排隊58號，排隊到凌晨12點時才得以大快朵頤。
據《NOWnews今日新聞》報導，「神之臭豆腐」終於正式有了店面，落腳永和，靠近樂華夜市的小店面目前仍未有招牌，地址在永和福和路352號，營業時間為每周一至五的下午3點，售價部分是小份60元，大份80元，賣完為止，而發財車仍會到師大分部營業。
延伸閱讀：
．泡麵之神公布「台灣最強泡麵TOP10」！阿舍食堂、老媽拌麵奪冠亞軍
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言