景美夜市人氣美食懶人包！鹹食甜點統統有，幫你張羅好你的晚餐

景美夜市懶人包來啦 ! 位在松山新店線「景美站」1號出口出來步行約3分鐘，交通頗方便~小編為大家精選 7間在地人大推的美食，從主餐雞肉飯、油飯、四神湯，到小點泡菜蔥抓餅、水煎包，還有飯後甜品豆花、白糖粿，一篇就幫你張羅完美的一餐，還是思考晚餐要吃什麼的朋友一起看下去吧！

景美夜市必吃懶人包 : 鹹食

穀香雞肉飯

來到台北的景美夜市，千萬別錯過「穀香雞肉飯」這家小吃店！看看下圖那鮮嫩多汁的雞肉，肉質就是穀香雞肉飯的一大賣點啦！碗雞肉飯通常包含半顆溏心蛋和青菜，確保你吃得飽足。更令人愛不釋手的是，搭配店家自製的醬汁、蒜酥和蔥薑泥，讓口味增添多樣層次，超級下飯~對於追求高CP值的美食愛好者來說，這裡絕對一個好選擇！

圖片來源 etet.foodie

地址：台北市文山區景美街100號

營業時間：11:00~14:00；17:00~21:00

電話：02 2935 6810

高雙管四神湯

店家招牌 [ 雙管 ] 顧名思義就是雙層管子 ! 也就是腸中腸 ! 店家將腸子清理得乾淨無腥味，再搭配豐富的薏仁，營養滿分。濃郁的湯底，入口滑嫩，每一口都充滿滿滿的薏仁香氣，是當地人從小吃到大的老字號美食 ~點一碗四神湯、一碗油飯，再加點招牌鮮蚵，推薦給喜歡在夜市吃正餐的朋友，絕對不用怕來景美夜市吃不飽啦！

圖片來源 IG @foodlover_chi

地址 : 台北市文山區景美街139號

營業時間：15:30~22:30(周一公休)

鄭家碳烤

圖片來源 IG@eva.lin.560

小編私心大推的店 ! 鄭家碳烤口味偏重~先滷再烤、最後撒上滿滿的胡椒粉，創造出獨特的滋味。他們的品項很多，每樣都非常好吃，無論是雞翅、米血還是甜不辣，都烤得恰到好處，大家可以隨心選擇愛吃的品項，這種重口味的美食超適合外帶回家當宵夜配啤酒！需要注意的是每周一公休，千萬別白跑一趟啦~鄭家碳烤人潮眾多，推薦大家一到景美夜市就先去點，逛完後再回來領，就可以開心回家吃宵夜啦！

地址 : 台北市文山區景文街51號

營業時間：18:10~23:30(周一公休)

電話：02 2931 9667

呷乙餅町

圖片來源 IG呷乙餅町官方

成立於2020年的好吃蔥抓餅店，這家的特點就是口味超多 : 鮪魚乳酪、韓式泡菜、九層塔蛋、肉鬆、滷泡麵，就像是走進早餐店裡，每種看起來都超好吃，讓人不禁選擇困難。外皮炸的酥酥脆脆的，加上滿滿餡料，大口咬下超滿足~這種方便的小吃非常適合邊逛夜市邊享用，讓你隨時都能品味美味。

圖片來源 IG呷乙餅町官方

地址 : 台北市文山區景文街69號

電話：0987 626 923

景美上海生煎包

逛夜市方便邊走邊吃的美食再一位！就是景美夜市銅板美味擔當「上海生煎包」啦~外皮煎得剛剛好，內餡飽滿多汁，每一口都充滿美味。儘管他們僅販售肉包和菜包，但卻總是吸引大批饕客耐心等候！這種美食既美味又價格實惠，是夜市小吃的經典之一。

圖片來源 IG @b.s_foodie

圖片來源 IG @b.s_foodie

地址 : 台北市文山區景文街55號

營業時間：16:30~21:30

景美夜市必吃懶人包 : 甜食

景美豆花

加 3 種料只要 50 的豆花哪裡找~就在景美夜市！這碗豆花不僅入口即化，而且每一口都充滿濃郁的豆香，糖水的甜度恰到好處，不會過甜，喝完還可以續，老闆簡直太佛心啦~粉粿、芋圓是在地人推薦的必點配料，不過據說每個配料都很好吃，建議大家可以揪團多點幾項吃吃看～

圖片來源 IG @corporaljoey

地址 : 台北市文山區景美街86號

營業時間：16:00~00:00(周三公休)

電話：02 2932 6257

阿玉白糖粿

圖片來源 阿玉白糖粿官方IG

小編超愛吃的白糖粿，來到景美夜市也不能放過啦！白白胖胖的三大個白糖粿，三入 100 元，炸得外酥內彈，你可以根據自己的口味，自由選擇搭配煉乳、花生、芝麻、原味或巧克力等多種配料，需要注意的是只有週五至週日才有擺攤，而且17:00開門售完會提早打烊，想要吃的朋友要早點來呦～

圖片來源 阿玉白糖粿官方IG

地址 : 台北市文山區景美街15號

營業時間：週五至週日 17:30~售完

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