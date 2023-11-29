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歐洲聖誕節在台北！免出國歡度德國聖誕、吃美食、抽機票

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「德國商品X聖誕市集」今年12月15-17日進駐「新北歡樂耶誕城」。圖片來源| 德國經濟辦事處
「德國商品X聖誕市集」今年12月15-17日進駐「新北歡樂耶誕城」。圖片來源| 德國經濟辦事處

想要享受正宗歐洲聖誕市集不用到國外！由德國經濟辦事處主辦的「德國商品X聖誕市集」，今年不但在台北市圓山花博園區舉辦，也進駐「新北歡樂耶誕城」，12月將有兩個周末在台北市與新北市就可以感受濃厚聖誕市集氛圍！

鑒於過去幾年的好評與盛況，「德國商品X聖誕市集」今年將於12月1-3日在圓山花博園區，以及12月15-17日進駐「新北歡樂耶誕城」在新北市市民廣場分別舉辦，共80多個獨立攤位，提供各式各樣的禮品、美食，民眾可以品嘗到道地的德國美食美酒，例如史多倫、熱紅酒、德國香腸、薑餅點心及德國啤酒等，還有經典的聖誕樹、聖誕老人，精彩的表演節目等。

「德國商品X聖誕市集」今年將於12月1-3日在圓山花博園區舉辦。圖片來源| 德國經濟辦事處
「德國商品X聖誕市集」今年將於12月1-3日在圓山花博園區舉辦。圖片來源| 德國經濟辦事處

想要享受德式生活氛圍，不用飛到德國，在聖誕市集現場消費也舉辦滿額贈獎品及抽獎活動，有機會抽到德國機票等大獎。德國經濟辦事處邀請台灣民眾參與全台年度最大的德國聖誕市集，一起歡慶聖誕節。

「德國商品X聖誕市集」匯集各式德國美食。圖片來源| 德國經濟辦事處
「德國商品X聖誕市集」匯集各式德國美食。圖片來源| 德國經濟辦事處

在這次聖誕市集可以吃到什麼美食呢？例如台北遠東香格里拉飯店，德國籍甜點主廚特別以傳統配方製作德國結麵包，配上燉牛肉湯、德式蛤蠣巧達濃湯，以及烤帶骨蜜糖火腿加德國酸菜及芥末醬；提供德國南部傳統料理的巴獅子德國餐廳則製作多種類德式香腸( Bratwurst)、自製傳統手工肉排等，以饗愛好德國美食的老饕。

「德國商品X聖誕市集」可以品嘗到正宗德國聖誕糕點。圖片來源| 德國經濟辦事處
「德國商品X聖誕市集」可以品嘗到正宗德國聖誕糕點。圖片來源| 德國經濟辦事處

近幾年在台灣引起風潮的聖誕糕點當然也沒缺席，例如致力於推廣德國麵包文化的BACKHAUS，特別於聖誕節期間引進巴伐利亞王室專屬之König Ludwig皇家經典糕點，包括皇家聖誕年糕Christstollen、皇家薑餅Elisenlebkuchen、年輪蛋糕Baumkuchen；歐嬤烏蘇拉德式烘焙提供聖誕限定點心，例如史多倫Stollen、冬令香炒杏仁果或咖哩香腸(Currywurst)與馬鈴薯煎餅(Reibekuchen)等德國聖誕市集必吃的正宗街頭小吃，IG動態分享還可得到限量禮品。

「德國商品X聖誕市集」可以喝到原汁原味的德國啤酒。圖片來源| 德國經濟辦事處
「德國商品X聖誕市集」可以喝到原汁原味的德國啤酒。圖片來源| 德國經濟辦事處

必喝的德國啤酒，例如HB慕尼黑皇家啤酒 Hofbräu München是每年十月啤酒節Oktoberfest擁有最大帳篷的酒廠品牌，這次呈現3款生啤酒，包括一年一釀的啤酒節特釀啤酒Oktoberfestbier、最受歡迎的小麥白啤酒Weisse及正統慕尼黑黑啤酒Dunkel。

聖誕期間限定的德國聖誕熱紅酒Glühwein最受期待。圖片來源| 德國經濟辦事處
聖誕期間限定的德國聖誕熱紅酒Glühwein最受期待。圖片來源| 德國經濟辦事處

聖誕期間限定的德國聖誕熱紅酒Glühwein最受期待，德國聖誕市集原汁原味複製，在歐洲的聖誕市集只要買了熱紅酒後，不歸還杯子就可以保留聖誕杯，因為每杯酒錢都含杯子押金，只要歸還杯子，市集攤商就會把押金退回，所以台北的聖誕市集提供紙杯的熱紅酒、馬克杯的熱紅酒，據說今年聖誕馬克杯超美，值得期待。

2023「德國商品X聖誕市集」贊助廠商包括Audi、Infineon Technologies AG、中華航空、Kärcher 德國凱馳、Dr. Beckmann貝克曼博士、谷燈堡德語、法藍瓷、中德文化經濟協會CDKWV、beurer德國博依、德國諾曼百赫Rommelsbacher。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

2023 德國商品 x 聖誕市集

日期：2023年12月1-3日

12月1-2日 11:00-21:00

12月3日 11:00-20:00

地點：圓山花博公園 長廊廣場

地址：台北市中山區玉門街1號（台北捷運圓山站1號出口）

2023 德國商品 x 新北耶誕城聖誕市集

日期：2023年12月15-17日 11:00-22:00

地點：新北市市民廣場

地址：新北市板橋區中山路一段161號（台北捷運板橋站3A出口）

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/300236

德國 市集 歐洲

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