新北人氣韓式餐酒館！起司炸雞誘人牽絲 彩虹調酒果香味足

離蘆洲捷運走路10分鐘就能抵達的【That’s ok 괜찮아 韓式餐酒館】已在此經營3年，店家創業的理念源自於想讓台灣人品嘗到更多道地的韓國經典料理，並結合了餐酒館的概念打造一個使上班族下班後可以前來小酌、親朋好友能夠在此聚餐同樂的歡快環境。

▲一樓用餐空間走工業風路線，牆上布置著韓語燈飾與韓星海報，投影布幕強力播放著充滿活力的韓團MV。

▲二樓以昏暗的燈光打造夜店風格，另有靠窗的高腳椅座位。

店家提供了韓鍋、年糕、五花肉、拌飯、炸醬麵等豐富的餐點，除了韓式瓶裝燒酒，店內的微醺特調更是以韓劇命名，非常具有特色。「괜찮아」時常在韓語中用於安慰人，意味著「什麼都沒關係」，也就是英文常表明的「That’s ok」，店家希望不管你在人生中遇到什麼樣的挫折，儘管來到這裡透過美食，慢慢撫慰受傷的心。

※未滿18歲請勿飲酒；喝酒不開車，開車不喝酒。

▲餐前附贈小菜「海帶芽、泡菜、醃蘿蔔」。

▲將濃厚蟹膏與北海道生食級干貝做結合的「蟹膏干貝漢堡」。

起司瀑布炸雞

套餐專屬的熱銷餐點，可以一次品嘗到辣醬、甘醬兩種口味的去骨炸雞與炸年糕，中間濃郁的起司醬隨著加熱後慢慢融化，散發出誘人的奶香味，外酥內軟的炸雞沾附著濃厚牽絲醬汁，迷人的滋味讓人無法抗拒！

▲套餐另附主食、配菜、甜點與飲料。

▲酥脆炸雞包裹著濃郁起司。

馬鈴薯豬骨湯

嚴選肉量相當的豬脊骨搭配馬鈴薯、紫蘇葉及韓國冬粉經由長時間熬煮將香濃的湯汁逼出，香嫩可口的豬脊骨十分入味，絕對是多人聚餐必點的一道品項！

韓式五花肉(厚切)

拿起一片新鮮生菜將蒜頭、辣醬、泡菜和油脂豐富、肉質細緻的五花肉一同包裹放入口中，爽脆泡菜搭配夠味的五花肉嘗起來特別過癮，清爽又不膩口的滋味讓人欲罷不能。

起司粉紅醬辣炒年糕

使用混合了白醬與辣醬調製出的粉紅醬汁，中和了辣炒年糕原本的辣度另外增添了一股奶香，裡頭吃得到鳥蛋、香腸、洋蔥、魚板等食材，辣度餔高且相當順口，將令人垂涎的韓式風情完整呈現。

韓國糖餅

經典的韓式街頭小吃之一，Q彈的餅皮夾雜著黑糖、肉桂、葵花子、花生角、南瓜子等豐富的餡料，香脆的堅果感使得口味層次鮮明，除了單獨品嘗以外還能搭配隨餐附贈的冰淇淋創造出雙重吃法，體驗不同風味！

▲使用韓國傳統酒做為基底的「彩虹調酒」，保留了原本的甘甜醇厚，喝起來帶有柔順的果香與冰沙感，從左到右口味依序為「草莓、葡萄柚、百香果、青蘋果、藍柑橘、桑葚」。

※未滿18歲請勿飲酒；喝酒不開車，開車不喝酒。

【That’s ok 괜찮아 韓式餐酒館】端出的餐點道道都是最道地的韓式風味，在這裡你可以同時吃到熱騰的韓鍋與經典的炸物，多樣化的選擇與燒酒、調酒搭配不禁讓人直呼好滿足！





That’s ok 괜찮아 韓式餐酒館

店家地址：新北市蘆洲區光榮路34號

店家電話：0222820918

營業時間：12:00-15:00，17:00-22:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3SFV1GL





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