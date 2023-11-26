東區新地標！ 新光三越Diamond Towers 時尚血拚也要品甜蜜午茶

南機場夜市可以說是台北夜市當中CP值數一數二高美食夜市了，不只有米其林必比登推薦美食，還有許多各式各樣臥虎藏龍的老字號台灣小吃、創意甜點，可惜胃的容量有限，只去一次是沒辦法把所有南機場夜市必吃美食一網打盡的，快把這篇收藏起來，下次去南機場夜市別錯過了~

2023-11-23 11:00