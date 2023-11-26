快訊

國民黨缺人才 趙少康、韓國瑜出道已近40年能力挽狂瀾？

獨／高雄渣男護理師院內狂劈10女致4人墮胎？ 院長說話了

不需要節食就能甩掉肥肉 研究揭這時間點喝水500毫升有助減重

東區新地標！ 新光三越Diamond Towers 時尚血拚也要品甜蜜午茶

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

今年10月開幕的新光三越鑽石塔Diamond Towers位於忠孝東路、復興南路交叉路口，緊鄰遠東SOGO復興館。特聘日本知名建築大師丹下憲孝操刀設計，打造3大棟豪宅、百貨摩天建築群，成為東區時尚新地標。

▲新光三越鑽石塔打造3大棟豪宅、百貨摩天建築群。
▲新光三越鑽石塔打造3大棟豪宅、百貨摩天建築群。

作為最小的新光三越百貨，以「時髦社交」為概念，品牌超過100間，A、B兩棟1至4樓為商場，匯聚精品、潮流、星級餐廳、質感咖啡和甜點、運動、家具等等，更引進多個獨家品牌、6大香氛概念店，佔地200坪、販售8千多項商品的美麗市場更引進高端精品級食材，搶攻高端消費商機。

▲鑽石塔引進世界潮流精品，包括時尚家具主題快閃店。
▲鑽石塔引進世界潮流精品，包括時尚家具主題快閃店。

▲一館4樓設置了新光三越旗下超市美麗市場的進階版店型「美麗市場Plus」。
▲一館4樓設置了新光三越旗下超市美麗市場的進階版店型「美麗市場Plus」。

層層規劃咖啡廳，世界最佳50的「興波咖啡」、獨家販售288層酥脆千層酥的「勺日ZHUORI」、東京車站人氣伴手禮「PRESS BUTTER SAND」海外首間現場製作櫃台店紛紛插旗鑽石塔。其中「台北東區最美咖啡廳」勺日首間甜點咖啡店「勺日新光Let's Go店」獨家販售288層超酥脆「散步系法式千層」，以水果口味為主，推出香橙葡萄柚、西洋梨鐵觀音、巧克力香蕉與芒果阿薩姆，開幕期間還推出限定口味「聖多諾黑小花園法式千層」，再掀打卡爆款！

▲勺日開幕期間推出聖多諾黑小花園法式千層。（圖片提供：勺日）
▲勺日開幕期間推出聖多諾黑小花園法式千層。（圖片提供：勺日）

▲勺日新光Let's Go店溫潤木質色家具搭配奶油色調打造質感氛圍。
▲勺日新光Let's Go店溫潤木質色家具搭配奶油色調打造質感氛圍。

　

店家資訊

新光三越鑽石塔Diamond Towers

地址：台北市大安區忠孝東路三段268號

電話：02-2721-6888

網址：www.skm.com.tw/store_branch/13

　

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡廳 新光三越 甜點

延伸閱讀

雙北璀璨聖誕季！ 快追2023歡樂耶誕城最高天幕耶誕樹、新光三越雪白時光之樹、台北101耶誕旋轉木馬現身

新光三越17米「時光之樹」「燈海大道」點亮信義商圈

快閃台北、台中！日本【Butters】首度來台 頭等艙甜點大家吃得到

最迷你新光三越插旗東區 獨家品牌、星級美食搶攻高端商機

相關新聞

鮮嫩口感美味上桌！ 基隆香川精緻鐵板燒 炙燒鮮蝦與生食級干貝吸引饕客

汲汲營營的生活中，偶爾也想對自己好一點嗎？來點精緻佳餚刺激一下味蕾準沒錯！藏身在基隆巷弄裡的【香川精緻鐵燒】不僅擁有多道生猛海鮮以及鮮嫩牛排，各式食材在主廚精湛的手藝下，呈現出一道道頂級美味，吸引了無數饕客們慕名而至！

東區新地標！ 新光三越Diamond Towers 時尚血拚也要品甜蜜午茶

今年10月開幕的新光三越鑽石塔Diamond Towers位於忠孝東路、復興南路交叉路口，緊鄰遠東SOGO復興館。特聘日本知名建築大師丹下憲孝操刀設計，打造3大棟豪宅、百貨摩天建築群，成為東區時尚新地標。

日團Avantgardey來台排排坐吃小吃 網秒認地點：內行才知道

日本舞蹈團Avantgardey來台拍攝文總節目「WE ARE我們的除夕夜」，中華文化總會貼出拍攝成品，眼尖網友立刻認出拍攝地點在大稻埕慈聖宮，內行網友直呼，「有老人茶蜜餞路邊有賣毛蟹、廟會做醮，夏日廟後坐在路邊吃粉粿、米台目真懷念」。

南機場夜市必吃美食TOP7！米其林必比登推薦，想吃要有耐心排隊

南機場夜市可以說是台北夜市當中CP值數一數二高美食夜市了，不只有米其林必比登推薦美食，還有許多各式各樣臥虎藏龍的老字號台灣小吃、創意甜點，可惜胃的容量有限，只去一次是沒辦法把所有南機場夜市必吃美食一網打盡的，快把這篇收藏起來，下次去南機場夜市別錯過了~

一路嗨到年底！台北耶誕跨年總整理 精彩活動不間斷

【旅奇傳媒/編輯部整理】無論暖冬、寒冬，台北冬天都好玩！精彩活動在冬天的台北輪番登場，有點亮台北街頭妝點聖誕氛圍的「公館聖誕季」、「繽紛耶誕玩台北」、「台北耶誕愛無限」，還有跨年團聚購物一應俱全的「西

犯基隆大忌！ YTR用餐要求老闆「菜多」 買滷味傻眼「碗變大臉盆裝」

基隆的都市傳說很多，其中之一是去滷味店不能跟老闆說「這要求」！有網友日前到基隆某家滷味攤用餐，跟老闆要求「菜多」後，不禁直呼「觸犯了大忌」！ 擁有13萬人訂閱的YouTuber「蝦土豆」，經常造

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。