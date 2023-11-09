「2023台北夜市打牙祭」Top 10一次看！雞蛋糕、豬腳飯與章魚燒統統入選
「2023台北夜市打牙祭」選出10大平民美食囉！日前由臉書粉專「臺北好市發聲」公布來自高達近45萬投票結果的top 10。UDN陪讀者一起來看看吧。
2023台北夜市打牙祭十大美食
*麻糬冰 - 林振櫂燒麻糬
*明太子章魚燒 - 章學友章魚燒
*招牌爆漿奶油雞蛋糕 - 橘太郎爆漿雞蛋糕
*豬高飯 - 銘鄉豬高飯
*咖哩雞肉餅 - MUSA 咖哩餅
*海鮮米粉 雞肉飯 - 洪記鹹粥
*豬腳便當 - 蔘源藥頭排骨
*綜合湯 - 汕頭老牌四神湯
*碳烤雞排 - 家鄉炭烤雞排
*老三豬腳 - 老三豬腳
其中特別值得一提的是在所有166個競選美食當中，前十名就有五名是來自南機場夜市，包含章學友章魚燒、橘太郎爆漿雞糕蛋、銘鄉豬高飯、MUSA 咖哩餅與洪記鹹粥，這些都是一般夜市可以看到的美食品項，能突破重圍獲選前十名，肯定有特別好吃之處，讀者不妨下次前往南機場夜市時能好好品嚐一番吧。
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