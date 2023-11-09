「2023台北夜市打牙祭」Top 10一次看！雞蛋糕、豬腳飯與章魚燒統統入選

新店「裕隆城」全新人氣餐飲品牌「TOK盡興食光」，以心靈綠洲空間x新亞洲菜系x台灣在地精釀，提供隨興、盡興的亞洲美饌。店名「TOK」命名靈感來自啄木鳥敲擊樹幹的啄啄擬聲，象徵品牌的初試啼聲。

2023-11-04 14:00