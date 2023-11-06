牛肉麵變美式漢堡！「屠夫漢堡」打造新台味 吃得到經典「清燉半筋半肉」 雙11加碼最殺「整單1元」

最潮「台式漢堡」現身！台北信義區知名美式漢堡店「Butcher by LànPéngYǒu 屠夫漢堡」深受許多饕客喜愛，多汁肉排大口咬下好過癮。即日起，品牌祭出全新口味，主打「台灣美食」打造「清燉半筋半肉牛筋漢堡」，加碼雙11優惠活動，嘗鮮開吃令人大呼過癮。

圖／Butcher by LànPéngYǒu 屠夫漢堡提供

最潮「台式清燉半筋半肉牛筋漢堡」，單點350元。圖／Butcher by LànPéngYǒu 屠夫漢堡提供

超人氣美式漢堡店「Butcher by LànPéngYǒu 屠夫漢堡」最新研發以「台灣美食」為主題的新口味，將最具代表性的「牛肉麵」化身美式漢堡，吃得到3oz.熟成牛肉漢堡排與清燉牛筋，配上獨門煙燻醬與美乃滋，組成創新「台式清燉半筋半肉牛筋漢堡」，副餐還有道地「香酥炸甜不辣」佐以十倍蒜味蒜香沾醬或蔥辣醬，及飲品「古早味冬瓜茶香蕉奶昔」，堪稱年度最潮「#CHILL堡光棍SET」，本新品自即日起至12/10期間限定販售，想吃動作要快。

「#CHILL堡光棍SET」內含清燉半筋半肉牛筋堡、香酥炸甜不辣與古早味冬瓜茶香蕉奶昔，每份520元。圖／Butcher by LànPéngYǒu 屠夫漢堡提供

圖／Butcher by LànPéngYǒu 屠夫漢堡提供

配餐「香酥炸甜不辣」。圖／Butcher by LànPéngYǒu 屠夫漢堡提供

古早味冬瓜茶香蕉奶昔。圖／Butcher by LànPéngYǒu 屠夫漢堡提供

在推出新漢堡的同時，屠夫漢堡加碼「雙11光棍節」優惠，於11/10至11/12祭出「1 PLUS 1」活動，活動期間點購堡光棍SET，秀出身分證空白配偶欄，可以「11元加購薯條」一份；內用並出示身分證字號有4個「1」即贈免費「#CHILL堡光棍SET」一份、結帳為第11位、111位、1111位顧客，結帳帳單含「#CHILL堡光棍SET」，即可獲得「整張單1元」。優惠詳情可見活動網頁。

雙11加碼，11/10至11/12，凡點一份「#CHILL堡光棍SET」並秀出身分證空白配偶欄，即可以11元加購薯條一份（每人限加購乙份薯條）。圖／Butcher by LànPéngYǒu 屠夫漢堡提供

Butcher by LànPéngYǒu

地址：台北市信義區基隆路二段87號

營業時間：週二至五11:00-14:30、17:30-22:00；週六至日11:00-22:00（週一公休）

Butcher jr. by LànPéngYǒu

地址：台北市中山區中山北路一段140巷2-2號1樓

營業時間：週一至五11:30-14:30、17:30-21:00；週六至日11:30-21:00

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