拿坡里買1送1！雙11限時「戰斧雞腿買一送一」 還有倒數7天「買腿排桶送小披薩」

炸雞控開嗑！搶攻雙11，拿坡里推出雙11超殺優惠「戰斧雞腿買一送一」，原價即可爽吃兩隻脆皮雞腿，快樂再加倍！還有「買炸雞贈披薩」的限時優惠，內用、外帶皆適用。

拿坡里炸雞深受饕客喜愛。圖／拿坡里提供

引爆雙11！拿坡里滿足炸雞控，特別祭出「戰斧雞腿買一送一」，優惠自即日起至11/16，活動期間不分內用及外帶，兩支戰斧雞腿110元（原價220元），平均一支只要55元，難得的好康一次吃過癮。

餐點示意圖。圖／拿坡里提供

圖／拿坡里官方粉絲團

不僅如此，即日起至11/12，還有購買「一公斤的腿排桶」即贈一個「小披薩」的優惠活動，限時特價450元（原價709元），現省259元，倒數7天快開訂！

拿坡里限時推出「買一公斤腿排桶送小披薩」優惠。圖／拿坡里提供

圖／拿坡里官方粉絲團

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