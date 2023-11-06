拿坡里買1送1！雙11限時「戰斧雞腿買一送一」 還有倒數7天「買腿排桶送小披薩」
炸雞控開嗑！搶攻雙11，拿坡里推出雙11超殺優惠「戰斧雞腿買一送一」，原價即可爽吃兩隻脆皮雞腿，快樂再加倍！還有「買炸雞贈披薩」的限時優惠，內用、外帶皆適用。
引爆雙11！拿坡里滿足炸雞控，特別祭出「戰斧雞腿買一送一」，優惠自即日起至11/16，活動期間不分內用及外帶，兩支戰斧雞腿110元（原價220元），平均一支只要55元，難得的好康一次吃過癮。
不僅如此，即日起至11/12，還有購買「一公斤的腿排桶」即贈一個「小披薩」的優惠活動，限時特價450元（原價709元），現省259元，倒數7天快開訂！
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