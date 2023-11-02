肯德基買1送1！全家APP推「2款輪盤抽抽樂」 限時限量「巧克力兩件1折起、必勝客1+1」天天抽
最強優惠都在11月！全家便利商店於官方APP上推出兩款「輪盤遊戲」，包含以巧克力為主題的「國際巧克力大賞」及迎接雙11到來的「史上最狂雙11」趣味活動，每日都有參與次數可供抽獎，有機會獲得「任兩件1折」、「肯德基買1送1」等好康。
全家便利商店自11/1起至11/21於官方APP上推出「國際巧克力大賞」輪盤遊戲，全家會員每日有2次機會，獎項有指定品牌20元、10元不等折價券，以及指定商品最低1折起的優惠，優惠品項囊括多款巧克力，兌換期限至11/28，獎項數量有限、抽完為止。巧克力控記得打開APP試手氣！
不僅如此，為迎來雙11，全家再祭出「史上最狂雙11」輪盤活動，全家會員於官方APP點擊活動頁面即可參與抽獎，每人每日有1次機會，除了有機會抽到冰棒單件19元、義美飲品單件25元等特價外，還有「肯德基雙11買一送一」特價145元及「必勝客1+1」特價239元等好康，活動期間為即日起至11/14，各優惠券數量有限、贈完為止。
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