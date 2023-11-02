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「北捷 X HELLO KITTY 50 週年」最強聯名！彩繪列車搶先打卡，還有19款聯名商品快收集

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／台北捷運官網
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日本HELLO KITTY慶祝50週年！特地攜手台北捷運來個超狂聯名！包含HELLO KITTY和她的朋友布丁狗、大耳狗和美樂蒂，將組成三麗鷗彩繪列車一同陪伴捷運交通族，還推出超過19款限量聯名商品。限定列車將穿梭在淡水信義線，同步打卡戳章一起來收集！

圖／台北捷運官網
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「台北捷運Ｘ三麗鷗 彩繪列車」現在已經看得到了！將限定至2024年12月，整列火車由HELLO KITTY、布丁狗、美樂蒂、大耳狗喜拿、酷企鵝和蛋黃哥裝飾。且打造粉紅色主題色，每節車廂都有不同的主題圖案。

圖／台北捷運官網
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圖／台北捷運官網
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不僅如此，進站的票口也是HELLO KITTY一族，創造夢幻的台北生活。想搭乘這列列車，建議下載 「台北捷運GO」APP，即時查看列車位置，這樣就免錯過啦！同時各線路的「親子友善車廂」也看得到三麗鷗彩繪設施；至於南京復興站還有大型拍照點，滿足粉絲合影；台北車站、南京復興、中山、忠孝復興、忠孝新生、西門站則提供限定三麗鷗戳章，免費收集喔！鐵粉揪團坐起來了。

圖／台北捷運官網
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官網：https://web.metro.taipei/event/sanrio/

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三麗鷗 布丁 美樂蒂 淡水 西門站

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