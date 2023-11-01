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KITTY、布丁狗萌到犯規！ 「清心福全X三麗鷗」聯名杯款免費收 6大週邊+2款限定飲品必追

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／清心福全提供
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11/1是三麗鷗最萌的可愛教主Hello Kitty的生日！ 三麗鷗粉絲們注意，Hello Kitty這次特別攜手好友布丁狗、帕恰狗，一起與手搖飲料品牌「清心福全」聯名，有9種杯款可收藏，更一口氣推出6款加價購商品，包含立體大頭提袋、環保瓶、可愛刮沙地墊等超超萌周邊快追！

圖／清心福全提供
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2024年即將迎來Hello Kitty50周年生日，清心福全與三麗鷗最新聯名，有9款Hello Kitty、布丁狗、帕恰狗圖像紙杯登場，而首波限量加價購包含「三麗鷗絲圈刮沙地墊」馬卡龍色系療癒又繽紛；還有一系列超萌生活小物，旅行必備超可愛的「二合一抱枕兼頸枕」，無論想躺著或抱著通通都可以，以及「玩偶飲料提袋」、「帆布包+小零錢包」、「全彩金蔥貼紙」等。

圖／清心福全提供
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特別改版的「聯名恰好瓶2.0」頭蓋刻有Hello Kitty及布丁狗的圖像，底蓋增加防漏矽膠墊圈，瓶身也特別做出立體浮雕，高度更是從原本的20.8公分提升到22公分，耐熱溫度0-95度C，加購價只要38元，日後回購飲品還能折價5元。

圖／清心福全提供
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聯名期間，清心福全同步推出2款全新限定飲品，分別為「相思紅豆奶茶」醇厚芳香的錫蘭紅茶，加入台灣在地紅豆，綿密柔軟的口感超犯規；另一款則是「珍珠琥珀黑糖鮮奶」，以傳統工法拌炒熬煮而成的黑糖，加入香醇鮮乳，再放入Q彈綿密的珍珠，螞蟻人不能錯過！

圖／清心福全提供
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