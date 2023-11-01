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珍奶升級了！CoCo「日焙珍奶」強勢出擊加碼「大杯買1送1」，還有最新「蕨餅奶茶」咀嚼控要衝

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／CoCo都可提供
圖／CoCo都可提供

新品買一送一！連鎖手搖CoCo都可」再推新品，本次主打茶香濃厚的「鹿兒島焙茶」，搭配咀嚼控最愛的珍珠打造成「日焙珍珠奶茶」，加碼跟上週三都可好友日，今(1)日可享「第二杯0元」，嘗鮮還能享優惠也太好康了吧！

CoCo「鹿兒島焙茶」系列，不論是搭配鮮奶或調製成奶茶，都掩蓋不了濃厚的茶香味。圖／CoCo都可提供
CoCo「鹿兒島焙茶」系列，不論是搭配鮮奶或調製成奶茶，都掩蓋不了濃厚的茶香味。圖／CoCo都可提供

CoCo最新推出「鹿兒島焙茶」系列飲品，茶葉經過日式工法慢火焙烤，保留超濃原香與焙製香氣，身為濃茶系的你千萬別錯過。「日焙珍珠奶茶」以「日式焙茶」為基底，加入經典配料珍珠，同時搭上11/1都可訂優惠，憑券享「日焙珍珠奶茶(大)第二杯0元」，只要於CoCo Line官方帳號領券後，使用都可訂即享好康，數量有限、售完為止。

日焙珍珠奶茶，售價(大)60元。圖／CoCo都可提供
日焙珍珠奶茶，售價(大)60元。圖／CoCo都可提供

此外，CoCo另為咀嚼控打造「日焙蕨餅奶茶」，特別放入全新配料「日式黑糖蕨餅」，軟Q滑嫩，吃得到黑糖獨有風味，喝手搖喜歡有口感的朋友點這杯準沒錯。

CoCo為咀嚼控打造「日焙蕨餅奶茶」，吃得到黑糖純濃風味，售價(大)60元。圖／CoCo都可提供
CoCo為咀嚼控打造「日焙蕨餅奶茶」，吃得到黑糖純濃風味，售價(大)60元。圖／CoCo都可提供

CoCo都可 本週三好友日優惠資訊

優惠時間：11月1日～各門市當日打烊

優惠內容：於CoCo Line官方帳號領券後，前往都可訂點購「日焙珍珠奶茶(大)」憑券享第二杯0元

備註：該活動僅適用於CoCo都可訂線上點單；數量有限、售完為止

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