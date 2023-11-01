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芋頭控開喝！ 麻古茶坊「芋泥波波2.0、濃厚芋泥鮮奶」來了 雙11環保杯加碼折15元、外送5折優惠

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／麻古茶坊提供
圖／麻古茶坊提供

麻古茶坊芋泥季來囉！2023為芋泥控帶來季節限定的「芋泥波波鮮奶2.0」升級回歸，以及新品「濃厚芋泥鮮奶」，不只喝得到香濃芋泥，還能品嚐麻古特製的波波、Q彈有嚼勁的小珍珠。最新與外送平台foodpanda合作超值優惠享5折開喝，雙11期間搭配環保杯還有折扣優惠哦！

圖／麻古茶坊提供
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芋泥控一定要追，「芋泥波波鮮奶2.0」一入口就可以喝到大甲芋頭濃郁香氣，是將前年大受好評的「芋泥波波鮮奶」升級版，這次容量從500cc增為700cc，大杯裝芋泥加量更豪邁，再搭配麻古特製波波、Q彈有嚼勁的珍珠，每一口都喝得到真材實料。

另一款麻古首度上市、品嚐得到芋泥純粹美味的必喝新品，就是麻古茶坊全新開賣的「濃厚芋泥鮮奶」，以完美比例搭配品質保證的鮮奶，不管是暖暖喝或冷冷喝，充滿極致順口的完美口感。

圖／麻古茶坊提供
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讓芋泥控一次喝個過癮，「濃厚芋泥鮮奶」與「芋泥波波鮮奶2.0」都是700cc大杯容量。自11/8起至11/14，雙11活動期間只要帶著麻古環保大象杯購買「芋泥波波鮮奶2.0」，可享自備環保杯折扣5元再加碼折10元；另，外送平台foodpanda點購麻古茶坊，消費滿250元輸入指定優惠碼再享7折優惠，超值疊加優惠最高可享5折起。

圖／麻古茶坊提供
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麻古茶坊 雙11 手搖 foodpanda

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