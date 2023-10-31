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吃爆11月！11月外送「速食、手搖優惠」快收 滿額送披薩、手搖買一送一

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／foodpanda、拿坡里提供
圖／foodpanda、拿坡里提供

即將進入今年倒數第二個月，除了年度超殺「雙11」外，整個11月都有滿滿優惠與好康。udn小編特別整理外送平台「速食、手搖優惠」，買一送一、現享折扣統統有，開吃披薩、爽嗑炸雞，再來杯清涼飲料，日常就能這麼Chill！

圖／foodpanda提供
圖／foodpanda提供

⬤ 麥當勞

即日起至11/14，凡使用Ubereats外送平台於麥當勞點購「魔力食光系列套餐」加購「可口可樂/雪碧/檸檬紅茶/綠茶」享買一送一。

⬤ 肯德基

11/7至11/27，凡使用foodpanda外送平台於肯德基訂購指定套餐即贈「QQ球」。

圖／肯德基提供
圖／肯德基提供

⬤ 必勝客

11/13至11/30，凡使用foodpanda外送平台於必勝客消費滿200元，並輸入優惠碼「十一吃必勝客」，可現折50元。

圖／必勝客提供
圖／必勝客提供

⬤ 拿坡里

即日起至11/10，凡使用Ubereats外送平台於「拿坡里披薩」消費滿599元，即贈「小披薩」口味七選一；同一活動期間，於「拿坡里炸雞」消費滿399元則送「酥脆鱈魚香絲」。

圖／拿坡里提供
圖／拿坡里提供

⬤ 再睡五分鐘

即日起至11/7，凡使用Ubereats外送平台點購「棉被午茉綠/棉被日安紅」，可享買一送一。

⬤ 迷客夏

11/9至11/20，凡使用foodpanda外送平台於迷客夏消費滿199元，並輸入優惠碼「十一喝迷客夏」，即享一次8折優惠，最高折抵50元。

圖／迷客夏粉絲頁
圖／迷客夏粉絲頁

⬤ 星巴克

即日起至12/31的每週二，凡使用foodpanda外送平台於星巴克訂購「限時優惠專區」，於結帳頁面使用優惠碼「週二星享日」，可現折70元。

圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

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迷客夏 拿坡里 星巴克 買一送一 麥當勞 肯德基 炸雞 必勝客

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