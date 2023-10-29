經典拿鐵0元！全家便利商店「雙11取貨送拿鐵」 加碼限時14天再贈「111元購物金」
迎接雙11！下月將迎來年度購物盛典「雙11」，各業者相繼推出超殺優惠搶客，而全家便利商店也提前預熱，攜手人氣購物平台「蝦皮購物」推出全家取貨「拿鐵免費贈」好康，加碼再送「111元購物金」，精明消費把握這一波。
為迎接即將到來的「雙11」，全家便利商店與「蝦皮購物」合作推出取貨優惠，凡於11/11當日下單（不限低消），並選擇全家取貨，即贈「中杯經典熱拿鐵」，數量有限、贈完為止。另，11/1起至11/14，只要於全家取件再送「行動購111元購物金」，消費滿1,111元即可使用，限量兌換111,111份，每會員限領用乙次。
此外，蝦皮購物亦推出「超強迷因地味萬聖節」活動，10/31萬聖節當日，穿著迷因裝扮至「蝦皮店到店」取貨可享88折優惠，近期準備取貨的朋友可別錯過囉！活動詳情以蝦皮購物公告為準。
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