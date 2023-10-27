不用跑澎湖！全家「仙人掌霜淇淋」強勢回歸 隱藏版優惠一支30元 全台販售門市一覽快收

全家仙人掌霜淇淋強勢回歸！全家便利商店11月霜淇淋新口味掀起熱議之時，就有網友提到「仙人掌」將再度開賣，後續收到不少網友分享打卡，證實「仙人掌霜淇淋」陸續在各門市販售，還有熱心網友特別整理出了「仙人掌霜淇淋」販售門市一覽，記得趕在新口味上架前先享用囉！

全家「仙人掌霜淇淋」回歸開賣。圖／全家便利商店提供

近期，臉書襲來一陣「仙人掌霜淇淋」打卡潮，原來是全家「仙人掌霜淇淋」回歸開賣，並根據各地網友分享回報，販售門市包含新北、桃園、高雄等縣市，因此出現熱心網友整合有供應仙人掌口味的全家門市，令眾多網友感到揪甘心，直呼「好讚喔！」、「感謝提供資訊」。另有網友分享，部分店家還有特價活動，一支只要30元，如有遇到就別客氣，先炫一支再說。

圖／摘自「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」(網友曹文 興、黃資婷)

此外，10/27至10/29，全家加碼推出使用全盈+PAY即享「Fami!ce霜淇淋第2件10元」優惠，限時3天要把握。

10/27至10/29，全家限時3天加碼使用全盈+PAY享Fami!ce霜淇淋第2件10元。圖／全家便利商店提供

全家便利商店 仙人掌霜淇淋販售門市一覽

（此為整合網友分享資訊；★為網友回報有優惠價之門市）

【新北】

板橋華德店

★板橋英仕店

土城香榭店

★新莊宏匯店

新莊中環店

新莊首富店

★五股御雲店

【桃園】

桃園雙龍店

龜山幸美店

八德豐德店

八德桃鶯店

中壢柏德店

中壢中美店

中壢龍文店

龍潭龍華店

平鎮東順店

【高雄】

高雄如逢店

高雄運河店

高雄如逢店

高雄大園店

鳳山武營店

鳳山自強店

林園海洋店

梓官蚵仔寮店

* 販售情況以各門市為準

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