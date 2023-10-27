不用跑澎湖！全家「仙人掌霜淇淋」強勢回歸 隱藏版優惠一支30元 全台販售門市一覽快收
全家仙人掌霜淇淋強勢回歸！全家便利商店11月霜淇淋新口味掀起熱議之時，就有網友提到「仙人掌」將再度開賣，後續收到不少網友分享打卡，證實「仙人掌霜淇淋」陸續在各門市販售，還有熱心網友特別整理出了「仙人掌霜淇淋」販售門市一覽，記得趕在新口味上架前先享用囉！
近期，臉書襲來一陣「仙人掌霜淇淋」打卡潮，原來是全家「仙人掌霜淇淋」回歸開賣，並根據各地網友分享回報，販售門市包含新北、桃園、高雄等縣市，因此出現熱心網友整合有供應仙人掌口味的全家門市，令眾多網友感到揪甘心，直呼「好讚喔！」、「感謝提供資訊」。另有網友分享，部分店家還有特價活動，一支只要30元，如有遇到就別客氣，先炫一支再說。
此外，10/27至10/29，全家加碼推出使用全盈+PAY即享「Fami!ce霜淇淋第2件10元」優惠，限時3天要把握。
全家便利商店 仙人掌霜淇淋販售門市一覽
（此為整合網友分享資訊；★為網友回報有優惠價之門市）
【新北】
板橋華德店
★板橋英仕店
土城香榭店
★新莊宏匯店
新莊中環店
新莊首富店
★五股御雲店
【桃園】
桃園雙龍店
龜山幸美店
八德豐德店
八德桃鶯店
中壢柏德店
中壢中美店
中壢龍文店
龍潭龍華店
平鎮東順店
【高雄】
高雄如逢店
高雄運河店
高雄如逢店
高雄大園店
鳳山武營店
鳳山自強店
林園海洋店
梓官蚵仔寮店
* 販售情況以各門市為準
延伸閱讀：
．新口味曝光了！全家11月霜淇淋再掀熱議 加碼「巧克力霜淇淋」這兩間門市吃得到
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