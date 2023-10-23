新口味曝光了！全家11月霜淇淋再掀熱議 加碼「巧克力霜淇淋」這兩間門市吃得到

又到了月底，大家開始討論11月的全家霜淇淋口味，據網友熱議指出，全家便利商店下一檔霜淇淋可能是「咖啡起司歐蕾」，引起網友歡呼，紛紛表示「感覺很讚」、「好像很好吃」。而「比利時巧克力」霜淇淋仍深受消費者喜愛，由網友分享整理確認還有兩家全家門市持續供應中，想吃的朋友快筆記！

全家便利商店曾攜手「YU CHOCOLATIER畬室」推出「濃黑巧克力霜淇淋」獲得消費者青睞。記者陳立儀／攝影

有位匿名網友在臉書社團PO文表示，紫薯霜淇淋賣完了，但店員直接透露下一期的口味，雖然原PO沒有直接道出，但貼文底下有網友直言「11月是咖啡起司歐蕾」，也有人分享「是仙人掌」，並補充表示店員說是最新的，但因先前全家已推出過仙人掌口味，亦可能是各門市現檔期原料售完而有進貨差異。

據網友情報指出，全家便利商店「比利時巧克力霜淇淋」於「大里河堤」及「台中永定（北屯區）」兩間霜淇淋體驗店持續販售中。圖／全家便利商店提供

不論下一期霜淇淋是否為「咖啡起司歐蕾」，都能看出全家霜淇淋的高話題性，期待官方釋出最新消息。而歷久不衰的經典「比利時巧克力霜淇淋」則據網友回報，於「大里河堤」及「台中永定（北屯區）」兩間霜淇淋體驗店持續販售中，喜愛巧克力味的朋友記得早點打卡才不怕吃不到喔！

全家便利商店曾推出期間限定「仙人掌霜淇淋」。圖／全家便利商店提供

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