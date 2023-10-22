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史上最狂全家「4元熱拿鐵」！網曝一招輕鬆喝：第一次喝到這麼便宜的

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／全家便利商店提供
圖／全家便利商店提供

最狂4元熱拿鐵這樣喝！全家便利商店看準網購商機，每月祭出「Fun心取」活動，除了「霜淇淋9元特價券」深受消費者歡迎外，本月推出的「9元Let's Café經典拿鐵優惠券」同樣大方回饋，更有網友分享一招，輕鬆以4元超狂銅板價買到全家熱拿鐵。

圖為示意圖。圖／全家便利商店提供
圖為示意圖。圖／全家便利商店提供

全家便利商店10月推出網購取件即贈「9元Let's Café經典拿鐵優惠券」，吸引不少消費者購物享好康。近日，有網友分享一杯滿滿熱拿鐵只要12元，引起網友討論。原PO表示「原來網購取貨給的9元咖啡券也有杯扣」，自備環保杯並使用取件優惠之「9元拿鐵優惠券(小杯)」，整個折扣下來，一杯熱拿鐵只要4元，而原PO滿滿一杯為三杯的量也只花12元，直呼「第一次喝到這麼便宜的熱拿鐵」。

網友分享，全家取貨給的9元咖啡券也有自備環保杯折扣。圖／摘自「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」(網友A Na Ta)
網友分享，全家取貨給的9元咖啡券也有自備環保杯折扣。圖／摘自「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」(網友A Na Ta)

有內行網友也回應「我昨天也去換2杯，8元～很不錯」、「這也是我喝了最便宜的熱拿鐵，超開心的」。不過，也有網友分享，需要看各門市作法，有部分門市表示因已為9元優惠，就不適用折抵優惠了，建議可至門市向店員詢問確認。此外，今(22)日為本月取貨優惠券發放最後一天，使用期限至10/29。

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