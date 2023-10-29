百元當貴婦！茶湯會新品「桂馥茶香」清爽上市 「巧克力系列雞蛋糕」噴香開賣 加碼再推「貴婦午茶組」優惠

來當貴婦！知名手搖品牌「茶湯會」冬季新品出爐，除了帶來全新的「桂馥茶香」飲品外，超人氣雞蛋糕也同步推出新口味「巧克力系列」，雞蛋糕搭配指定茶飲還有組合優惠，一套午茶輕鬆開吃！

茶湯會「桂馥茶香」新品。圖／茶湯會提供

「茶湯會」冬季新品將於11月1日正式上市，新飲品「桂馥茶香」系列飲品特別選用香氣濃郁的「金桂」製成桂花釀，搭配翡翠綠茶或招牌鐵觀音茶湯，分別組成「金桂茉莉」及「金桂觀音」等兩款順口回甘的飲品，清爽茶香、淡雅桂花甜香一口喝得到。而人氣點心「雞蛋糕」部分，茶湯會研發新口味「巧克力系列」，有「草莓巧克力卡士達」、「檸檬巧克力卡士達」及「巧克力卡士達」等三種選擇，還有「綜合雞蛋糕」能一次吃到5種美味（含三款巧克力系列、原味、卡士達）。雞蛋糕現烤噴香，加上絲滑卡士達醬，天涼熱熱吃超對味。

茶湯會雞蛋糕推出「草莓巧克力卡士達」、「檸檬巧克力卡士達」及「巧克力卡士達」等新口味。圖／茶湯會提供

茶湯會「巧克力系列」雞蛋糕，搭配指定飲品享組合優惠。圖／茶湯會提供

為回饋廣大顧客支持，茶湯會加碼祭出「桂馥午茶」（貴婦午茶）活動，11/1至11/30，購買巧克力系列雞蛋糕新品，搭配指定金桂、燕麥、蜜香系列飲品（百貨門市為搭配金桂、燕麥系列）可享5元折扣，百元即享甜蜜午茶。

茶湯會「桂馥茶香」系列新品將於11月1日上市。圖／茶湯會提供

茶湯會「桂馥午茶」（貴婦午茶）新品優惠資訊

活動時間：11/1～11/30

活動內容：購買巧克力系列雞蛋糕新品，搭配金桂、燕麥或蜜香系列飲品（百貨門市限搭配金桂、燕麥系列飲品），享5元折價優惠

備註說明：乙份雞蛋糕限購乙杯飲品，每人限購2組；外送、外送平台、點餐平台恕不適用

茶湯會 雞蛋糕販售門市

【北區】台北安居、新店大坪林、芝山福華、中壢中美、中壢龍岡

【中區】公益、自由、向上二、朝富、學士、漢口、彰化中正、大甲蔣公、台中河南、台中北平、台中中科、烏日中山、台中水湳、台中向上、台中大智、嶺東店、大雅學府、台中大慶、霧峰中正、大里益民、沙鹿靜宜、大肚沙田

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【百貨】南西三、台茂、台中三越

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