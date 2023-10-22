快訊

跟團出遊「喝酒喝到凌晨」 男隔天躺遊覽車行李室休息傳憾事

穿黑白色西裝出席台北時尚周 蔣萬安自爆有選擇障礙「去問兒子意見」

富士康遭中國大陸查稅 鴻海發重訊回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北人先衝！CoCo都可進駐中正紀念堂 最新限定「CoCo雞蛋糕」大忠門內飄香

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／CoCo都可粉絲頁及CoCo都可提供
圖／CoCo都可粉絲頁及CoCo都可提供

超人氣連鎖手搖CoCo都可」進駐中正紀念堂，提供多樣且順口的飲品選擇，還有門市限定獨家「CoCo雞蛋糕」，專屬都可的標誌圖樣變身雞蛋糕飄香，一杯飲料加一份雞蛋糕，完美午茶就此誕生，喜愛雞蛋糕的朋友快手刀嘗鮮啦！

CoCo都可中正紀念堂店新開幕，試營運期間消費任兩杯飲品即贈CoCo專屬保溫袋，活動以門市現場公告為準，數量有限、送完為止。圖／CoCo都可粉絲頁
CoCo都可中正紀念堂店新開幕，試營運期間消費任兩杯飲品即贈CoCo專屬保溫袋，活動以門市現場公告為準，數量有限、送完為止。圖／CoCo都可粉絲頁

連鎖手搖飲品牌「CoCo都可」新店再加一，本次插旗中正紀念堂，除了各式招牌的經典飲品，像是推薦必喝「珍珠鮮奶茶」、「百香雙響炮」等人氣手搖飲外，加碼再推限定「CoCo雞蛋糕」，打造最具品牌特色的午茶點心，更為中正紀念堂增添陣陣茶香與蛋糕香。

CoCo都可中正紀念堂門市限定「CoCo雞蛋糕」。圖／CoCo都可粉絲頁
CoCo都可中正紀念堂門市限定「CoCo雞蛋糕」。圖／CoCo都可粉絲頁

圖／CoCo都可提供
圖／CoCo都可提供

此外，CoCo都可招牌配料「嚼對QQ」強勢回歸，並於全台各門市陸續開賣，帶來「QQ鮮奶茶」、「3Q奶茶」及「芋頭QQ牛奶」等秋冬經典飲品，甜度選擇無糖也夠味，咀嚼控還不喝爆！

CoCo都可人氣配料「嚼對QQ」強勢回歸，並於全台各門市陸續開賣。圖／CoCo都可粉絲頁
CoCo都可人氣配料「嚼對QQ」強勢回歸，並於全台各門市陸續開賣。圖／CoCo都可粉絲頁

CoCo都可 中正紀念堂門市

地址：台北市中正區中山南路21號（由大忠門進入、郵局旁邊）

圖／CoCo都可粉絲頁
圖／CoCo都可粉絲頁

延伸閱讀：

安妮亞陪你吃！「拉亞漢堡 x 間諜家家酒」首推聯名包裝 集點免費換「角色馬克杯、限量包」 還有主題門市等你拍

7-ELEVEN霜淇淋買1送1！ 快看6款「人氣霜淇淋」必嚐 酷黑岩鹽霜淇淋超應景、甜村繡球花美爆、全家紫薯口味好夢幻

雞蛋糕 CoCo 奶茶 手搖

相關新聞

史上最狂全家「4元熱拿鐵」！網曝一招輕鬆喝：第一次喝到這麼便宜的

4元熱拿鐵這樣喝！全家便利商店看準網購商機，本月推出「9元Let's Café經典拿鐵優惠券」深受消費者喜愛，還有網友分享一招，輕鬆以4元超狂銅板價買到全家熱拿鐵。

台北人先衝！CoCo都可進駐中正紀念堂 最新限定「CoCo雞蛋糕」大忠門內飄香

知名連鎖手搖「CoCo都可」進駐中正紀念堂，提供多樣且順口的飲品選擇，還有門市限定獨家「CoCo雞蛋糕」，專屬都可的標誌圖樣變身雞蛋糕飄香...

7-ELEVEN霜淇淋買1送1！ 快看6款「人氣霜淇淋」必嚐 酷黑岩鹽霜淇淋超應景、甜村繡球花美爆、全家紫薯口味好夢幻

霜淇淋買1送1！ 6款「人氣霜淇淋」都想吃 甜村繡球花超美、全家紫薯口味太夢幻、7-ELEVEN酷黑岩鹽霜淇淋最應景

一公升超霸氣手搖飲！五桐號寵粉 全台最熱此區限定

手搖飲品牌「五桐號」推新品，看準「多多綠」的高人氣，以及近年來最受歡迎的配料「粉粿」，獨家研發Q彈不軟爛、酸甜帶勁的「多...

最低29元！全家「官方LINE抽優惠券」限時28天悄開跑 最新「PABLO起司拿鐵」65折開喝

全家LINE抽獎活動回來了！全家便利商店官方LINE自即日起至11/14推出「涼秋暖心禮」扭蛋遊戲，「私品茶、Let’s Café優惠券」免費領，最低29元暖心開喝。

黑色霜淇淋來了！7-ELEVEN萬聖節推COLD STONE聯名「酷黑！岩鹽牛奶糖霜淇淋」

步入10月下旬，萬聖節氣氛越來越濃厚，7-ELEVEN不僅推出多種獨家糖果、餅乾等萌趣零食方便就近採買，現做冰品、熱壓土...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。