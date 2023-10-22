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台北人先衝！CoCo都可進駐中正紀念堂 最新限定「CoCo雞蛋糕」大忠門內飄香
超人氣連鎖手搖「CoCo都可」進駐中正紀念堂，提供多樣且順口的飲品選擇，還有門市限定獨家「CoCo雞蛋糕」，專屬都可的標誌圖樣變身雞蛋糕飄香，一杯飲料加一份雞蛋糕，完美午茶就此誕生，喜愛雞蛋糕的朋友快手刀嘗鮮啦！
連鎖手搖飲品牌「CoCo都可」新店再加一，本次插旗中正紀念堂，除了各式招牌的經典飲品，像是推薦必喝「珍珠鮮奶茶」、「百香雙響炮」等人氣手搖飲外，加碼再推限定「CoCo雞蛋糕」，打造最具品牌特色的午茶點心，更為中正紀念堂增添陣陣茶香與蛋糕香。
此外，CoCo都可招牌配料「嚼對QQ」強勢回歸，並於全台各門市陸續開賣，帶來「QQ鮮奶茶」、「3Q奶茶」及「芋頭QQ牛奶」等秋冬經典飲品，甜度選擇無糖也夠味，咀嚼控還不喝爆！
CoCo都可 中正紀念堂門市
地址：台北市中正區中山南路21號（由大忠門進入、郵局旁邊）
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