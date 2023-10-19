安妮亞陪你吃！「拉亞漢堡 x 間諜家家酒」首推聯名包裝 集點免費換「角色馬克杯、限量包」 還有主題門市等你拍
動漫迷相約吃早午餐！連鎖早午餐「拉亞漢堡」攜手2023年話題動漫《SPY x FAMILY 間諜家家酒》跨界推出聯名包裝及周邊商品，將推出三波活動，共有11款聯名飲料杯及3款漢堡袋，讓粉絲在享用美味早午餐的同時還能打卡今年最熱門、最吸睛的動漫包裝。
首創早午餐界的跨界聯名！「拉亞漢堡」是許多人早午餐的絕佳選擇，今年首度與熱門動漫《SPY x FAMILY 間諜家家酒》聯名推出獨家包材，即日起至10/31，共計將有11款聯名飲料杯及3款漢堡袋，包裝上印有洛伊德、約兒、安妮亞與彭德等人氣角色，加碼再推「主題活動限定店」，全台共有11間指定門市可以捕捉安妮亞或佛傑一家的身影，等待粉絲們共同找尋店內「小巧思」，開吃早午餐先追一波！
跨界聯名當然少不了周邊商品，拉亞漢堡為本次聯名推出集點活動，即日起至12/31，凡至拉亞漢堡消費滿100元可集1點，只要集滿12點即可免費兌換「安妮亞馬克杯」、集滿20點則可兌換「限量小廢包」，統統數量有限、換完為止。
此外，使用LAYA NOW APP印花集點功能累積，立即多送1點，還能提前訂餐，取餐快速免排隊。同時，拉亞漢堡也在LAYA NOW上推出5款期間限定集點套餐，最推安妮亞最愛花生口味「XL花生勁辣美式漢堡」，而套餐名稱也下足功夫，皆與劇情有關，滿滿誠意邀請粉絲「有感」開吃。
拉亞漢堡 x 《SPY x FAMILY 間諜家家酒》集點活動
活動時間：即日起至2023/12/31
活動規則：凡於全台拉亞漢堡活動門市消費滿100元，可獲得1點。集滿12點可免費兌換「安妮亞馬克杯」乙個；集滿20點可免費兌換「限量小廢包」乙個（以上周邊數量有限、換完為止）
其他及備註：使用LAYA NOW APP印花集點功能即可多贈1點（紙本與APP集點不可併用）。活動詳情請見拉亞漢堡官網公告
拉亞漢堡 x 《SPY x FAMILY 間諜家家酒》 外送限量套餐
活動平台：Foodpanda（10/17起）、UberEats（11/1起）
套餐內容請詳見各平台販售內容
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