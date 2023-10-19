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全台最狂80元吃到飽！慈善等級「超佛無名自助早午餐」吃得到酥皮濃湯、法式吐司 怕老闆「被吃垮」網友發聲了

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自Google地圖(網友陳俊霖、孫孫)
圖／摘自Google地圖(網友陳俊霖、孫孫)

老闆真的太佛了！物價居高不下，不少吃到飽餐飲都漲破千元，而在台北居然還有間無名早午餐吃到飽，各式麵包、鴨血、白斬雞、蘿蔔糕、蛋餅等熱食統統有，就連酥皮濃湯、義大利麵等西式料理都吃得到，最誇張的是自助吃到飽只要80元，這還是老闆調漲後的最新價格，令不少網友為老闆擔心「會不會虧錢」。

圖／摘自Google地圖(網友陳俊霖)
圖／摘自Google地圖(網友陳俊霖)

離譜到家的超佛吃到飽！位於北投的無名早午餐吃到飽沒有招牌，僅掛有「早午餐自助式無限享用」的布條，早餐80元、午餐100元，早午餐含豐富多樣的美味餐點，包含蛋餅、蘿蔔糕、黃金炒飯、義大利麵、各種麵包等中西料理，最狂還有「白斬雞、酥皮濃湯、法式吐司」大方讓你拿，雖然價格較以往稍漲，但一張百元鈔票就能享用這麼多樸實好料，一整個大超值，連網友都擔心老闆「被吃垮」。

圖／摘自Google地圖(網友孫孫)
圖／摘自Google地圖(網友孫孫)

圖／摘自Google地圖(網友黑瞎子)
圖／摘自Google地圖(網友黑瞎子)

許多內行網友知道這家無名好店，都在用餐過後給出好評，紛紛大讚「人多老闆還會開冷氣，餐點又一直補貨，白飯煮的也意外的好吃」、「可以吃很飽！真的都很有水準～」、「80真的太佛心了，還不限時間」、「老闆不是在做生意，是在做慈善吧」，也有網友對負評看不下去，為老闆發聲「這裡是讓大家以小錢吃頓選擇多樣的早餐，希望不要有惡意評論嫌東嫌西」、「評論還有人因為沒營業給1顆星，吃不到早餐也有陰謀論笑死」，希望大家可以理性給評，並共同維護好環境，吃多少拿多少，讓店家能持續做下去。

圖／摘自Google地圖(網友陳愛貓)
圖／摘自Google地圖(網友陳愛貓)

北投無名早午餐吃到飽

店址：台北市北投區尊賢街242巷5號

營業時間：5:30～13:30（週六日至10:30）

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