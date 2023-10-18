最低29元！全家「官方LINE抽優惠券」限時28天悄開跑 最新「PABLO起司拿鐵」65折開喝
全家LINE抽獎活動回來了！全家便利商店官方LINE抽優惠活動悄上架，自即日起至11/14推出「涼秋暖心禮」遊戲，進入活動頁面輕點畫面，即可獲得專屬優惠，最新「PABLO起司拿鐵」65折就開喝，還有人氣靜岡抹茶拿鐵、慢煮焦糖拿鐵等折扣，最低29元暖心喝起來。
每日抽！全家便利商店官方LINE活動強勢回歸，本次祭出「涼秋暖心禮」扭蛋遊戲，即日起至11/14，只要加入全家官方LINE即可進入活動介面，依提示操作即可現領「私品茶、Let's Café優惠券」，像是熱慢煮焦糖拿鐵(L)特價29元（原價65元）、熱厚濃靜岡抹茶拿鐵(L)特價49元（原價65元），以及最新「PABLO熱起司拿鐵(L)」特價49元（原價75元），還有熱杏仁茶、薑汁撞奶、冰糖雪梨紅棗茶等冬季飲品，共有6種29元、39元、49元等飲品優惠券免費抽。
值得一提的是，該活動每帳號每日可玩乙次，兌換時間至11/21，每天準時抽，優惠暢喝一個月。
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