不輸鶯歌阿婆！在地人口袋名單曝光 「阿裕壽司」一盒35元開吃 綜合生魚片厚切又實在

銅板價壽司要收藏！新北鶯歌的阿婆壽司是不少人去到鶯歌都會吃上一次的老字號，而台中也有間名為「阿裕壽司」的平價壽司店，經典口味一盒6入只要35元，還有特殊台式口味可以選擇，生魚片同樣平易近人，鮮甜不腥，是許多在地人的口袋名單。

圖／IG@mirumo0201授權

位於台中西屯路的人氣平價壽司店「阿裕壽司」販售多種美味壽司，像是肉鬆、鮪魚、玉子燒等大人小孩都吃不膩的經典口味及稻荷壽司，甚至還有超酷的「高麗菜壽司」，為壽司增添清脆口感。而生魚片也是超平價，綜合生魚片一盒只要160元，平均一片16元，且厚度實在、新鮮可口，連不愛吃生魚片的IGer吃貨咪路都大推，搭配芥末與醬油讓人一片接一片。

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有網友看見IGer吃貨咪路的分享後，紛紛留言「這家聽說蠻厲害的」、「生魚片價格也太佛」，還有網友直呼「鶯歌是阿婆，台中有阿裕」，非常推薦給喜歡吃壽司的朋友們。

阿裕壽司

地址：台中市北區西屯路一段361號

營業時間：10:00-20:00（週一公休）

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