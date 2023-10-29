快訊

時代的眼淚！他曬「麵包車」照 勾一票人回憶：小時候追著跑

超噁！一對夫妻住加州五星級飯店 妻子竟喝到被精液汙染的瓶裝水

天氣轉濕涼！「除濕機」擺對位置更有效 台電曝省電3撇步：避免耗電做白工！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「新竹最好吃麻辣鍋」要進軍台北了！火焰炙燒豬配古法熬製湯頭簡直必吃

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／岩漿火鍋官網
圖／岩漿火鍋官網

「岩漿火鍋」自開幕來有著「新竹最好吃的麻辣火鍋」美譽，先前成功拓展至台中後，現在也正式進軍台北囉！餐廳選址於微風信義四樓，預定於12月中旬盛大開幕。

圖／岩漿火鍋官網
圖／岩漿火鍋官網

這家以藥膳為基底的火鍋餐廳，將中藥巧妙熬製成一壺壺清香濃郁的湯底，使各種食材的特色得以完美融合，讓濃郁香氣令人垂涎三尺。更令人嘆為觀止的是，這份用心經過老闆與團隊無數次的實驗與調整，再搭配中式與日式禪風裝潢設計，讓整家店更加顯耀奪目。

圖／岩漿火鍋官網
圖／岩漿火鍋官網

值得一提的是，他們堅守傳統古法，以獨家麻辣湯底熬製，湯底既不過於辣，也不顯膩口。另外有網友強烈推薦必嚐的菜色包括火焰炙燒豬、手工雙漿與特盛豬梅花，尤其火焰炙燒豬經過特殊炙燒工法處理，帶著微微高粱酒香氣，實在令人難以抗拒。

圖／岩漿火鍋官網
圖／岩漿火鍋官網

現在，值得期待的消息是，這家矚目的餐廳即將北上台北囉！餐廳地點選址於微風信義四樓，預定於12月中旬盛大開幕，絕對不能錯過的一場美食饗宴！揪團吃起來。

圖／岩漿火鍋官網
圖／岩漿火鍋官網

延伸閱讀：

第一屆「台南人必吃火鍋」Top5出爐1次看！石二鍋、小豪洲統統入列

內湖人從小吃到大！女星驚豔偶遇「神級鍋貼」 內行人加碼再推鄰近3家美食

火鍋

相關新聞

「新竹最好吃麻辣鍋」要進軍台北了！火焰炙燒豬配古法熬製湯頭簡直必吃

「岩漿火鍋」自開幕來有著「新竹最好吃的麻辣火鍋」美譽，先前成功拓展至台中後，現在也正式進軍台北囉！餐廳選址於微風信義四樓，預定於12月中旬盛大開幕。

基隆港都海鮮推薦！鮮味紅燒鯊魚焿、Q彈蒜味中卷人氣必點

依山傍海的基隆是許多人假日出遊的選擇，而在港邊眾多的海鮮餐廳中，【廣海食堂】秉持其精湛的手藝，在這悠久的時光中於基隆港為過往人們提供回味無窮的美食。

「2023台北地景公共藝術」在南港！3款裝置藝術15家商家串連插畫必拍

今年「2023台北地景公共藝術」特地選擇南港區為策展區域！即日起直至11月26日，可以看到極具創意的裝置藝術作品，還有串聯15間當地特色店家並舉辦10場深度導覽活動，幫助讀者以嶄新的視角認識南港。

全台最軟萌超商！7-11「布丁狗＆喜拿主題店」新登場 必拍亮點、門市資訊一次收

7-ELEVEN軟萌主題店來了！本次請到三麗鷗超人氣「布丁狗」和「喜拿」進駐門市，可愛人物壁貼、主題造型燈箱及布丁狗外型櫃，讓喜愛三麗鷗的朋友都激動直呼「太可愛了吧」。

「4萬盆」野花特色花海綻放超美！美堤河濱公園獨家呈現一定要看

北市美堤河濱公園的壯觀花海隆重登場！北市水利處在河濱公園旁的自然親水灣，營造出一個繽紛的「野花系特色花海」，為這片寧靜的河濱公園帶來了一陣生機。從即日起，一直延續到112年11月中旬，這裡將成為花海賞析的最佳時刻。

秘境都不秘境了！大佳河濱「5萬盆向日葵花海」大爆發 金黃盛況免費拍到11月底

超美的！大佳河濱花海第一波強勢來襲，金黃「向日葵」大爆發，一眼望去超壯觀，但如此盛大美景僅為前奏，預計陸續將有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。