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「新竹最好吃麻辣鍋」要進軍台北了！火焰炙燒豬配古法熬製湯頭簡直必吃
「岩漿火鍋」自開幕來有著「新竹最好吃的麻辣火鍋」美譽，先前成功拓展至台中後，現在也正式進軍台北囉！餐廳選址於微風信義四樓，預定於12月中旬盛大開幕。
這家以藥膳為基底的火鍋餐廳，將中藥巧妙熬製成一壺壺清香濃郁的湯底，使各種食材的特色得以完美融合，讓濃郁香氣令人垂涎三尺。更令人嘆為觀止的是，這份用心經過老闆與團隊無數次的實驗與調整，再搭配中式與日式禪風裝潢設計，讓整家店更加顯耀奪目。
值得一提的是，他們堅守傳統古法，以獨家麻辣湯底熬製，湯底既不過於辣，也不顯膩口。另外有網友強烈推薦必嚐的菜色包括火焰炙燒豬、手工雙漿與特盛豬梅花，尤其火焰炙燒豬經過特殊炙燒工法處理，帶著微微高粱酒香氣，實在令人難以抗拒。
現在，值得期待的消息是，這家矚目的餐廳即將北上台北囉！餐廳地點選址於微風信義四樓，預定於12月中旬盛大開幕，絕對不能錯過的一場美食饗宴！揪團吃起來。
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