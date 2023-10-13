內湖人從小吃到大！女星驚豔偶遇「神級鍋貼」 內行人加碼再推鄰近3家美食

內行人都知道！知名女星徐瑋吟在粉絲專頁PO文分享在內湖吃到的「神之鍋貼」，她表示深夜收工肚子餓只能喝豆漿，找到一間「永和豆漿大王」，大讚該店的鍋貼「肉餡根本神等級」，吸引網友討論與留言，藝人徐凱希身為內湖人也表示「這間很有名」。

圖／摘自Google地圖(網友alex tsai)

女星徐瑋吟（鮪魚）日前分享一則貼文，透露深夜收工時找到一間新發現的「永和豆漿大王」，並激推該店的鍋貼及熱豆漿，引起許多內湖網友熱議。被鮪魚大推的永和豆漿店位於康寧路一段跟成功路四段交叉處，已經在地飄香多年，是不少內湖人從小吃到大的好味道，網友最推「鍋貼配豆漿」，餐點平價又好吃，一吃就是好幾年，老饕建議可以請老闆幫忙把鍋貼再加熱煎到酥脆，吃起來更讚。

此外，也有許多人推薦鄰近美食，像是對面一間香月麵店、燒仙草、韭菜盒等也都是內湖人愛店，有去到附近但不知道吃什麼的朋友可以跟著在地人的口袋名單開吃一波，正餐點心統統滿足。

圖／摘自Google地圖

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