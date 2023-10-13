不蒐集不行！星巴克「小熊杯塞」滿額贈 四款Q萌造型「拆盲盒」好刺激 還有「飲品買1送1」拚手氣

星巴克也有熊熊杯塞！為慶祝星巴克登台邁入第25週年，星巴克特別推出「歡慶Bearista小熊杯塞」滿額贈，經典可愛的小熊不僅具有品牌辨識度，Q萌外型惹人愛。同時還有「數位體驗」天天抽優惠，準備打卡有療癒熊熊站立其上的星巴克吧！

「歡慶Bearista小熊杯塞」以超Q又經典Bearista造型，手持「星、巴、克」字體及隱藏版25週年LOGO，共有4款不同款式。圖／星巴克提供

史上最療癒！星巴克歡慶在台市場步入第25年，將自10/16起推出限定「歡慶Bearista小熊杯塞」，只要單筆消費滿350元即可免費獲得乙個（不累贈），並特別以「拆盲盒」的形式贈送，四款星巴克熊熊店員公仔隨機出貨，拿來收藏當擺飾或實際使用都好看又治癒。

圖／星巴克提供

此外，星巴克「ROCK ON TOGETHER 賞秋派對」數位體驗也自即日起至10/31開跑，凡完成簡單體驗活動即可領取專屬優惠，試手氣有機會抽到最實在的買一送一，實現星巴克自由就趁現在。

圖／摘自星巴克數位體驗頁面

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