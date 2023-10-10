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內湖人的小確幸！「內湖大港墘公園」紓壓放鬆好所在 適合小孩放電的親子天地

健行筆記／ 健行筆記林香梅 Mandy Lin

2023/09/07~09/12 週四~週二【走路趣尋寶、健康大穀東】

地點：內湖大港墘公園、宏匯瑞光廣場每天早、午或晚到住家旁邊的大港墘公園健走、尋寶是我的生活日常。

在內湖科技園區櫛比鱗次的辦公大樓包圍之下，有一方綠地可供休憩、散步，可說是內湖人的小確幸。早晨呼吸一點新鮮的空氣；中午觀賞上班族穿梭於瑞光港墘路口趕著吃午餐，熙來攘往的熱鬧景象不亞於日本東京人的快速腳步；傍晚下班時間則可見識到瑞光路和港墘路車輛壅塞、動彈不得的慘況；夜晚燈火通明，寧靜的氛圍有別於白天的繁忙；週末假日的兒童遊戲區更是親子的快樂天地。不過，若能多種植一些綠樹、花卉，夏天不至於那麼曝曬，或許會更加涼爽、美好。

* 下文引用自［健行筆記］：「於2014年花市遷移至內湖新湖三路，後改建為2.5公頃的大港墘公園，設置了兒童遊戲區、森林廣場、雨水花園、觀山大草原等區域，在內湖科技園區高樓大廈環繞之中，擁有一塊新的城市綠洲，是內湖人紓壓放鬆的好所在。」

相簿：https://hiking.biji.co/index.php?q=album&act=photo_list&album_id=49227

* 體健區、兒童遊戲區：

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「元象限」不銹鋼雕塑：

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廁所：

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內湖高工：

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兒童遊戲區：

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右側建築物為內湖運動中心：

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內湖運動中心：

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宏匯瑞光廣場、廁所：

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內湖高工、內湖運動中心：

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兒童遊戲區：

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宏匯瑞光廣場：

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「元象限」不鏽鋼雕塑：

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內湖運動中心的攀岩場：

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江南街：

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軌跡圖：

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公園 上班族 東京

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