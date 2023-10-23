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秋季限定！漫遊新北河濱公園 一睹台灣欒樹粉嫩換裝

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▲土城城林橋下河濱公園台灣欒樹結實纍纍。　圖：新北市政府水利局／提供
▲土城城林橋下河濱公園台灣欒樹結實纍纍。　圖：新北市政府水利局／提供

粉色蒴果、黃色花朵及濃綠枝葉相間的繽紛色彩映入眼簾。　圖：新北市政府水利局／提供
粉色蒴果、黃色花朵及濃綠枝葉相間的繽紛色彩映入眼簾。　圖：新北市政府水利局／提供

 【旅奇傳媒/編輯部報導】天氣漸漸涼爽，揮別熱情的夏天，轉眼又來到一年一度台灣欒樹變裝秀的時機，粉紅蒴果、黃色花朵及濃綠枝葉相間的繽紛色彩映入眼簾，正是如此豐富的視覺體驗，使得台灣欒樹獨特的韻味久久留存於市民心中，遊客也可趁著閒暇之餘，把握這秋季限定的新北河濱美景

當秋天微風輕輕撫過河濱公園，濃密翠綠的草地上一棵棵台灣欒樹正悄悄換上衣裝，金黃色花朵漸漸凋落，取而代之的是小巧可愛的粉色蒴果，紅色果實在翠綠樹葉的映襯下，更顯艷麗，蒴果生長豐盛，一串串掛在樹枝上，好似樹木裝飾著一串串紅寶石，當陽光透過樹葉縫隙中照耀著紅色蒴果的美景，讓人不禁屏息凝視。

此外，台灣欒樹粉色氣囊狀的蒴果造型可愛，台灣欒樹又被稱為「燈籠樹」，隨風飄逸的紅色蒴果輕輕地擺動，讓新北河濱頓時充滿了朝氣活力。

▲騎乘在台灣欒樹林蔭大道下別有一番風味。　圖：新北市政府水利局／提供
▲騎乘在台灣欒樹林蔭大道下別有一番風味。　圖：新北市政府水利局／提供

台灣欒樹隨著季節變裝，是大自然賜予的珍貴美景，各地遊客可造訪新北河濱公園一睹這迷人的獨特魅力。新北河濱公園處處充滿美麗景致，不妨緩下腳步，用心感受大地的美，在大漢溪右岸土城城林橋下及媽祖田河濱公園、大漢溪左岸樹林山佳河濱公園及沐心池周邊自行車道，與八里左岸河濱公園（臨關渡大橋）等處沿線正大放異彩，正是走訪新北河濱、欣賞秋季限定美景的好時機。

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