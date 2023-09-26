睽違三年！北海岸國際風箏節「這日」限定回歸 藍鵲、肉粽、燈塔統統飛上天

時隔三年再回歸！新北市「北海岸國際風箏節」自1999年起舉辦，經過每年的風箏節逐漸形塑了石門風箏故鄉的形象，活絡地方觀光。睽違三年，「2023北海岸國際風箏節」將於10/7盛大登場，各式各樣且別具心裁的造型風箏、軟體風箏及特技風箏都將飛舞於北海岸上空，非常適合大小朋友一同欣賞與拍照遊玩。

圖／2023新北市北海岸國際風箏節官網

圖／2023新北市北海岸國際風箏節官網

「2023北海岸國際風箏節」睽違三年終於回歸！將於10/7在新北市石門區白沙灣熱鬧開跑，今年以「風在石起」為主題，不僅邀請來自荷蘭、瑞典、日本、泰國及台灣北中南風箏好手共襄盛舉，能夠看到國內外隊伍帶來的風箏展演，還有台灣藍鵲、肉粽、燈塔、自行車等具在地形象的造型風箏，讓與會的朋友在欣賞風箏的同時，也能體驗當地風土人情。

圖／2023新北市北海岸國際風箏節官網

圖／2023新北市北海岸國際風箏節官網

圖／2023新北市北海岸國際風箏節官網

此外，除了風箏展演受人矚目外，風箏DIY體驗、集章闖關送好禮等活動也將同步登場，還有展售石門農特產品的潮市集，以及來富基品海鮮送風箏的應景活動，有吃有玩，還能帶走屬於自己獨一無二的手作風箏，為今年的北海岸風箏節珍藏留念，雙十連假就衝這波。

活動日期：10/7 10:00～17:00

活動地點：主會場－石門區白沙灣、副場地－石門風箏公園

活動內容：

特色風箏展演｜造型風箏、軟體風箏、特技風箏等都將在北海岸的蔚藍天空中飛舞

達人風箏秀｜近距離和風箏大師互動體驗放風箏樂趣

風箏DIY體驗｜活動場次：11:00～12:00、14:30～15:30，共兩場（活動前30分鐘開放現場報名）；活動地點：白沙灣遊客中心1樓

集章闖關送好禮｜發送時間：11:00、14:00；相關活動規則點此

潮市集｜展售石門農特產品及文化市集；活動地點：觀航寺廣場

來富基品海鮮送風箏｜活動期間於富基漁港12家海產餐廳消費3,000元以上，贈送公所提供之紀念小風箏1份；活動日期：10/4～10/7、合作店家點此

圖／2023新北市北海岸國際風箏節官網

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