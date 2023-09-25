星巴克買一送一！9月底優惠總整理：星冰樂買1送1、外送優惠一路到10月 迪士尼吊飾爆萌要收集

月底星巴克優惠總整理！星巴克接連祭出買一送一優惠，本週五起將迎來中秋連假，星巴克也同步與外送平台攜手，推出多種優惠方案以滿足消費者的各式需求，不論是喜歡美式、星冰樂，還是茶瓦納的朋友都能同享好康，身為星巴克鐵粉的你可不能錯過。

圖／星巴克咖啡同好會

⬤ 好友分享日：買一送一

9/25週一不憂鬱，星巴克於今日上午11點起至晚上8點推出買一送一，至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料即享優惠，但優惠品項不包含星冰樂及部分指定飲品。而星巴克為慶教師節，特別於9/27、9/28連兩日推出「指定飲品買一送一」，包含冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、椰奶那堤(含特選)、焦糖瑪奇朵(含特選)、經典紅茶椰奶那堤、醇濃抹茶那堤、焦糖咖啡星冰樂、醇濃抹茶星冰樂、巧克力可可碎片星冰樂等人氣必點。

圖／星巴克咖啡同好會

即日起至11/1，活動期間全日於外送平台foodpanda購買兩杯特大杯冰熱一致的焦糖燕麥奶密斯朵，可享兩杯75折，現省70元。

⬤ foodpanda：雙杯組7折、新品嘗鮮價

即日起至9/26，活動期間全日於外送平台foodpanda購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的焦糖瑪奇朵、醇濃抹茶那堤，可享兩杯七折；而購買指定新品可享139元優惠價(原價175元)，包含特大杯冰搖黑糖肉桂風味燕麥奶咖啡、特大杯冰搖岩鹽焦糖風味燕麥奶咖啡。

⬤ foodomo 好友分享：特大杯焦糖瑪奇朵/摩卡

即日起至9/29之每週三至五，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的焦糖瑪奇朵或摩卡可享買一送一。

圖／星巴克咖啡同好會

⬤ foodomo 指定風味星冰樂單一優惠價：摩卡可可碎片/焦糖可可碎片/醇濃抹茶

即日起至10/24之每週六至二，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯指定風味星冰樂，可享129元單一價優惠，優惠品項為摩卡可可碎片星冰樂、焦糖可可碎片星冰樂、醇濃抹茶星冰樂。

⬤ 同場加映：外送平台｜迪士尼驚喜

即日起至10/3，活動期間於外送平台foodpanda、foodomo購買「歡聚4杯組」或「那堤蛋捲組合」可獲贈迪士尼造型吊飾一個，款式隨機，數量有限。

圖／星巴克官網、星巴克咖啡同好會

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