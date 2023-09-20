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店休近3個月！接地氣老牌「天喜迷你石頭火鍋」回歸 老顧客衝第一回味：一樣好吃

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自Google地圖(網友Kevin Tsai、Syh Shiuan Ng)
圖／摘自Google地圖(網友Kevin Tsai、Syh Shiuan Ng)

想念的味道！店休近3個月的台北人氣石頭小火鍋「天喜迷你石頭火鍋」終於自9/16起恢復營業，但同時也表示「人手嚴重不足」，還請前往用餐的顧客見諒。該好消息一曝光，就吸引內行饕客興奮回應「終於等到了！」、「期待已久」。

圖／摘自Google地圖(網友HSU E40)
圖／摘自Google地圖(網友HSU E40)

老牌好店「天喜迷你石頭火鍋」在台北飄香逾40年，深受火鍋控喜愛與推薦，也是在地人公認的接地氣老字號。店家於6月底店休，一休就休息近三個月，終於在9月宣布自9/16起恢復營業，也將火鍋爐具全部翻新。不少人搶在店家復業當日開吃，並在Google留下「依然好味道」、「鍋物經濟實惠」、「永遠的好味道」等好評。而店家目前營業時間暫定為11:30至20:30，欲前往品嘗的朋友要注意喔！

圖／摘自Google地圖(網友Syh Shiuan Ng)
圖／摘自Google地圖(網友Syh Shiuan Ng)

圖／摘自Google地圖(網友Kevin Tsai)
圖／摘自Google地圖(網友Kevin Tsai)

天喜迷你石頭火鍋

地址：台北市大同區南京西路306號

營業時間：11:30-20:30（週二公休）

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