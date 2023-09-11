肉肉控衝呀！養鍋「開學放肉祭」399元五種肉品吃到飽 不限學生皆享優惠大口開吃
開學吃鍋不憂鬱！創意鍋物「養鍋」因應開學季，特別推出限時399元吃到飽，板腱牛、豬五花、黃金雞等共有五種肉品統統不怕你吃，且本次沒有學生條件限制，不是學生身分也不要緊，大人小孩都能同享好康大口吃肉吃到翻。
養鍋自即日起至9/30大方祭出「開學放肉祭」限時399元吃到飽的優惠活動，活動期間的平日至店內用399元即享指定肉品吃到飽（清潔費、加價湯底另計），包含雪花板腱牛、牛腹五花肉、豬腹五花肉、梅花豬肉、黃金雞等五種選擇，更特別的是，家中的毛小孩也能一同參加，比照該規定收費。不論是放學還是下班都能大吃一頓。
值得注意的是，該限時活動僅限中部以南的養鍋門市使用，且活動不提供共鍋、外帶及打包。此外，店內自助區飲品、冰淇淋、白飯等也能自由取用，中南部的朋友可以搶先大口吃！
＊活動相關規定以店家公告為準
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