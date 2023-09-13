中秋烤肉看這篇！盤點「台北7間Google高評價烤肉」 平價吃到飽、頂級和牛燒肉、火烤兩吃統統滿足

中秋佳節將至，想好今年烤肉怎麼吃了嗎？以下udn小編特別整理了台北7家超人氣烤肉店家，分別都在Google上拿到4.5顆星以上的高分及破千個評論，韓國烤肉、日式燒肉、頂級燒烤、火烤兩吃統統有，499元起就能大吃特吃。想吃烤肉又不想手忙腳亂、吃飽還要收拾的朋友，這篇趕快先收藏起來～

【胖肚肚燒肉 京華店】

Google評分4.7／評論數9000+

圖／胖肚肚燒肉吃到飽京華店粉絲專頁@moon_0507提供）

胖肚肚燒肉在Google地圖擁有4.7的高分，評論數逾9000，499元就能超平價大吃38種食材。據網友分享，店家最大的特色為「剝蝦」服務，店員神助攻讓你愛吃蝦也不沾手，對於不擅長烤海鮮的朋友也會提供協助，服務貼心到位。牛舌、翼板牛、松阪豬等高品質肉品及干貝、生蠔、紅蝦等優質海鮮統統能夠一次滿足。

地址：台北市松山區八德路四段108號2樓

營業時間：12:00-00:00

Google評分4.8／評論數9000+

圖／金洹苑粉絲專頁

圖／金洹苑粉絲專頁

位於台北美食戰區的「金洹苑」主打Prime等級熟成牛肉的日式燒肉吃到飽，火鍋、生魚片、冰品無限享用，食材頂級且多樣，火烤兩吃更過癮。近期還推出新菜單「1580頂級方案」，「免費升級」日本A5和牛吃到飽，包含日本和牛肩小排、澳洲和牛小菲力、肥豬蝦、大鮑魚、巨大天使紅蝦等超強美味，9月壽星打卡還能再享本人免費用餐，超好康。

地址：台北市大安區延吉街131巷31號

營業時間：週一至三11:30–14:30、17:30–22:00；週四至日11:30–14:30、17:30–00:00

【韓時代-韓國烤肉吃到飽】

Google評分4.7／評論數近2000

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／韓時代-韓國烤肉吃到飽粉絲專頁

喜歡韓國烤肉的朋友看這裡！位於松江路上的「韓時代」被網友讚為「高CP值韓式料理吃到飽」，韓國烤肉必吃豬肉無腥味，肉質紮實多汁，搭配生菜包著吃不膩又涮嘴，道地小菜、炸雞翅、韓國代表美食「辣炒年糕、雜菜冬粉」也都深受饕客喜愛。吃烤肉時穿上圍兜兜宛如置身韓國，吃完身上也不會有濃重油煙味，一整個大加分。

地址：台北市中山區松江路32-1號

營業時間：平日11:30–14:30、17:30–23:30；週末11:30–23:30

【燒肉眾 西門店】

Google評分4.9／評論數6000+

圖／燒肉眾官網

這家店對愛吃烤肉的人來說應該不陌生，消費最低599元價位就能吃到小肥牛、雪花牛、豚梅花、黃金豚、檸香烤雞翅等鮮嫩肉品，醬料部分有日式水果醋、玫瑰鹽、主廚燒醬、韓醬紅辣等共6種祕製調料，同一種肉品也能吃出不同層次。主食還有不常見的墨西哥薄餅可以選擇，配肉、配菜都美味；甜點「烤年糕、小鬆餅」則是網友推薦必吃，口感佳又不甜膩。

地址：台北市萬華區成都路66號2.3樓

營業時間：週一至四17:00-00:30；週五12:00–15:00、17:00–00:30；週末12:00-00:30

【禧太炭火燒肉】

Google評分4.7／評論數2000+

圖／摘自Google地圖

「禧太炭火燒肉」提供單點及套餐選擇，套餐有雙人套餐、4人套餐、巧克力和牛套餐、尊榮套餐等。有網友特別推薦「尊榮套餐」，並大讚CP值超高，除了鮮美雞湯、生菜沙拉等餐點外，「龍蝦鮭魚飯糰」讓人一吃驚豔，一口接一口停不下來，肉品更是不在話下，日本A5和牛、伊比利豬鮮嫩多汁，不沾調料都美味。

地址：台北市大安區延吉街131巷1弄50號

營業時間：平日17:30–00:00；週末12:00–00:00

【上吉燒肉】

Google評分4.8／評論數1000+

圖／上吉燒肉粉絲專頁

受到網友高評價的「上吉燒肉」吃得到各部位牛肉，能夠享用多種口感與層次，和牛、內臟、豬雞肉、海鮮等都點得到，肉質好吃沒話說。而店家不僅在餐點上用心著墨，在服務部分也受到顧客稱讚，像是服務人員態度親切、餐廳氛圍、空間設計等，吃完燒肉離開店時，也沒有滿身烤肉味，讓不少網友大推直呼「絕對會再訪」。

地址：台北市大安區延吉街131巷41號

營業時間：週一、二17:00–23:00；週三至日11:00–14:00、17:00–23:00

【四時輕燒肉概念屋】

Google評分4.9／評論數近1萬

圖／摘自Google地圖

「四時輕燒肉概念屋」主打原型食材、適溫烹調兩大特色，輕燒肉針對每個食材選擇適當的溫度烹調，保留食材水分的同時，還能減低油煙；而原型食材則注重新鮮度，不須過度調味即可吃到食物的原汁原味，以此降低對身體的負擔。網友分享，不論是肉品還是海鮮的品質都不錯，甚至超水準，海鮮的鮮甜吃得到，食材一離火就被掃光，用餐節奏也很剛好。

地址：台北市松山區八德路三段12巷16弄1號

營業時間：週三至日17:00–23:00（週一、二公休）

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