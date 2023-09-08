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台北松山區、大安區星級餐廳攻略！多國口味隨你選 統統不踩雷

Funliday／ Funliday - 旅遊規劃社群平台

作者：Funliday-施宛兒 waner

跟著 施宛兒 waner 於 2023-07-25 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 10 個景點，其中包含 醉楓園小館、一期一會割烹、日本橋玉井。

朋友聚餐、另一半生日，想破頭要去什麼餐廳呢？這邊推薦幾家星級餐廳，和一家宵夜，讓你們想破頭不知道，訂哪一家餐廳時有個參考💕

第 1 天

醉楓園小館 | 1 小時

｜醉楓園小館（粵菜）｜

平價好吃的米其林餐廳，他們的招牌菜

是當紅炸子雞.芋泥香酥鴨和瓊山豆腐，

非常的好吃且有特色，炸子雞外皮炸的

酥脆金黃，而香酥鴨是先炸後蒸然後裹

上芋泥在炸一次，表面酥脆，但內部的

芋泥綿密帶有自然的甜味，口口都是幸

福！因是中式餐廳、每一分的份量都很

足，適合多人聚餐的時候來。

一期一會割烹 | 1 小時

｜一期一會割烹｜

cp值超高的日式無菜單料理！一人2000

不收服務費，只收現金，座位不多，約12

個位置，用餐時間為兩小時，建議提前預

訂，吃過兩次，每次料理都不一樣，會根

據當日以及當季好吃的食材來製作料理，

味道滿道地的，而且不踩雷。

日本橋玉井 | 1 小時

｜日本橋玉井｜

價位較為便宜的米其林日式餐廳，他們店是

星鰻(穴子)專賣店，有各種各樣的星鰻料理

，從星鰻魚茶碗蒸到星鰻山藥等等，招牌的

星鰻套餐小份的只要500元喔！婦羅套餐也

很推進，在台灣能吃到道地好吃的天婦羅的

地方真的不多，生魚片壽司也有水準！

穗科手打烏龍麵復北店 | 1 小時

｜穗科手打烏龍麵｜

招牌是手打的自滿冷面和蕎麥冷麵，如比較喜歡

熱的話有「上湯蕎麥麵」和「味增蕎麥麵」我個

人比較喜歡冷面，加上芥末、味道層次又再上一

階，手打麵最大的特色就是麵條Q彈有勁道，特

色小菜有黑玉胡麻豆腐和南蠻豆米花，其中我推

黑玉胡麻豆腐，豆腐本身帶著淡淡的芝麻香，淋

上香氣十足的胡麻醬，讓這道料理一吃驚艷。

川串兒四川麻辣串串鍋-渥老吉四川麻辣滷味 | 1 小時

｜川串兒四川麻辣串串鍋｜

因為抖音的關係近幾年來開始流行中國料理，

這是一家道地的中國麻辣串串，老闆在中國學

了10幾年才回到台灣開店，有別於其他店家使

用火鍋底料磚，這裡的湯頭都是老闆手工熬煮

的，店內座位寬敞乾淨，可自行選擇喜歡的串

串，放到鍋中烹煮，不太吃辣的朋友也有其他

不辣的鍋底可選擇。

第 2 天

TAJ 泰姬印度餐廳 (TAJ Indian Restaurant) | 1 小時

｜TAJ 泰姬印度餐廳｜

同樣為米其林推薦之一，但價格較為平價，

店內裝修，讓你踏入的瞬間如同踏進異國他

鄉。推薦他家的奶油炭烤餅，搭配著印度咖

喱，軟Q帶勁的烤餅沾上道地的咖喱的醬汁

，讓這道料理，深深烙印在我心中，飲料的

部分推薦你們試試看「拉西」喝起來口感很

像優酪乳，濃稠中帶點濃郁的奶香。

牛肉麵．雞湯 | 1 小時

牛肉麵·雞湯｜

大安區非常人氣的店家！營業時間從晚上6點

一直開到凌晨4點，半夜也在排隊的名店，價

位便宜，料理好吃不踩雷，尤其半夜的時段，

人來上一口溫順的雞湯，以及超有水準的牛肉

麵，麵條Q彈帶勁，搭配多種蔬果以及中藥材

熬製的牛肉湯，每一口都十分滿足。

梵 燒肉 | 1 小時

｜梵 燒肉｜

價格較高，其優質的和牛品質於2020年起獲得

米其林的推薦，最便宜的餐點3280起，但一分

錢一分貨，服務非常的到位，服務員會熱心的介

紹每一道餐點，店內的裝潢、擺設都是請遠在日

本的設計師專門來設計的，每道料理的擺盤，都

是精心設計過的，全程有專人為我們烤並解說，

體驗非常的好，推薦各位紀念日生日可以來。

北村家くるみ小料理屋KITAMURAKE | 1 小時

｜北村家｜

從內場到外場滿滿的日本人，就知道這家

居酒屋是道地的日本味，也有種讓我們進

店的一瞬間就像來到了日本，在這裡可以

吃到，一些較爲家常的日本家庭料理，其

中店內的酒更是精挑細選，從鹽梅酒鹽柚

子酒到優格酒都是其他店喝不到的精品。

京町山本屋(請先預約) | 1 小時

｜京町山本屋｜

店的裝修帶有復古的日本風格，書香門第，

盡顯匠人之心。招牌是糰子！他們家的糰子

都是現烤的，個人推薦「傳統的醬油糰子」

香Q的糰子配上鹹香的醬油醬汁，是配茶的

好物，飲料的部分推薦抹茶拿鐵，京都的抹

茶，搭配香濃的牛奶，絕對每一口都彷彿在

京都。

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：【台灣-台北】松山區、大安區星級餐廳攻略

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牛肉麵 米其林 四川

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