台北松山區、大安區星級餐廳攻略！多國口味隨你選 統統不踩雷
作者：Funliday-施宛兒 waner
跟著 施宛兒 waner 於 2023-07-25 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 10 個景點，其中包含 醉楓園小館、一期一會割烹、日本橋玉井。
朋友聚餐、另一半生日，想破頭要去什麼餐廳呢？這邊推薦幾家星級餐廳，和一家宵夜，讓你們想破頭不知道，訂哪一家餐廳時有個參考💕
第 1 天
醉楓園小館 | 1 小時
｜醉楓園小館（粵菜）｜
平價好吃的米其林餐廳，他們的招牌菜
是當紅炸子雞.芋泥香酥鴨和瓊山豆腐，
非常的好吃且有特色，炸子雞外皮炸的
酥脆金黃，而香酥鴨是先炸後蒸然後裹
上芋泥在炸一次，表面酥脆，但內部的
芋泥綿密帶有自然的甜味，口口都是幸
福！因是中式餐廳、每一分的份量都很
足，適合多人聚餐的時候來。
一期一會割烹 | 1 小時
｜一期一會割烹｜
cp值超高的日式無菜單料理！一人2000
不收服務費，只收現金，座位不多，約12
個位置，用餐時間為兩小時，建議提前預
訂，吃過兩次，每次料理都不一樣，會根
據當日以及當季好吃的食材來製作料理，
味道滿道地的，而且不踩雷。
日本橋玉井 | 1 小時
｜日本橋玉井｜
價位較為便宜的米其林日式餐廳，他們店是
星鰻(穴子)專賣店，有各種各樣的星鰻料理
，從星鰻魚茶碗蒸到星鰻山藥等等，招牌的
星鰻套餐小份的只要500元喔！婦羅套餐也
很推進，在台灣能吃到道地好吃的天婦羅的
地方真的不多，生魚片壽司也有水準！
穗科手打烏龍麵復北店 | 1 小時
｜穗科手打烏龍麵｜
招牌是手打的自滿冷面和蕎麥冷麵，如比較喜歡
熱的話有「上湯蕎麥麵」和「味增蕎麥麵」我個
人比較喜歡冷面，加上芥末、味道層次又再上一
階，手打麵最大的特色就是麵條Q彈有勁道，特
色小菜有黑玉胡麻豆腐和南蠻豆米花，其中我推
黑玉胡麻豆腐，豆腐本身帶著淡淡的芝麻香，淋
上香氣十足的胡麻醬，讓這道料理一吃驚艷。
川串兒四川麻辣串串鍋-渥老吉四川麻辣滷味 | 1 小時
｜川串兒四川麻辣串串鍋｜
因為抖音的關係近幾年來開始流行中國料理，
這是一家道地的中國麻辣串串，老闆在中國學
了10幾年才回到台灣開店，有別於其他店家使
用火鍋底料磚，這裡的湯頭都是老闆手工熬煮
的，店內座位寬敞乾淨，可自行選擇喜歡的串
串，放到鍋中烹煮，不太吃辣的朋友也有其他
不辣的鍋底可選擇。
第 2 天
TAJ 泰姬印度餐廳 (TAJ Indian Restaurant) | 1 小時
｜TAJ 泰姬印度餐廳｜
同樣為米其林推薦之一，但價格較為平價，
店內裝修，讓你踏入的瞬間如同踏進異國他
鄉。推薦他家的奶油炭烤餅，搭配著印度咖
喱，軟Q帶勁的烤餅沾上道地的咖喱的醬汁
，讓這道料理，深深烙印在我心中，飲料的
部分推薦你們試試看「拉西」喝起來口感很
像優酪乳，濃稠中帶點濃郁的奶香。
牛肉麵．雞湯 | 1 小時
｜牛肉麵·雞湯｜
大安區非常人氣的店家！營業時間從晚上6點
一直開到凌晨4點，半夜也在排隊的名店，價
位便宜，料理好吃不踩雷，尤其半夜的時段，
人來上一口溫順的雞湯，以及超有水準的牛肉
麵，麵條Q彈帶勁，搭配多種蔬果以及中藥材
熬製的牛肉湯，每一口都十分滿足。
梵 燒肉 | 1 小時
｜梵 燒肉｜
價格較高，其優質的和牛品質於2020年起獲得
米其林的推薦，最便宜的餐點3280起，但一分
錢一分貨，服務非常的到位，服務員會熱心的介
紹每一道餐點，店內的裝潢、擺設都是請遠在日
本的設計師專門來設計的，每道料理的擺盤，都
是精心設計過的，全程有專人為我們烤並解說，
體驗非常的好，推薦各位紀念日生日可以來。
北村家くるみ小料理屋KITAMURAKE | 1 小時
｜北村家｜
從內場到外場滿滿的日本人，就知道這家
居酒屋是道地的日本味，也有種讓我們進
店的一瞬間就像來到了日本，在這裡可以
吃到，一些較爲家常的日本家庭料理，其
中店內的酒更是精挑細選，從鹽梅酒鹽柚
子酒到優格酒都是其他店喝不到的精品。
京町山本屋(請先預約) | 1 小時
｜京町山本屋｜
店的裝修帶有復古的日本風格，書香門第，
盡顯匠人之心。招牌是糰子！他們家的糰子
都是現烤的，個人推薦「傳統的醬油糰子」
香Q的糰子配上鹹香的醬油醬汁，是配茶的
好物，飲料的部分推薦抹茶拿鐵，京都的抹
茶，搭配香濃的牛奶，絕對每一口都彷彿在
京都。
本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！
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