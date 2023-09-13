對於品味牛排配紅酒可能已經過時了！「勞瑞斯牛肋排餐廳」全新搭配「有記茗茶」文山包種茶

對於品味牛排配紅酒可能已經過時了！來自比佛利山莊的「勞瑞斯牛肋排餐廳」正帶來一場全新的饗宴，跨足飲食領域，與大稻埕百年老茶店「有記名茶」攜手合作，將「牛肋排」與茶的結合推向極致，為味蕾帶來嶄新的驚喜。

圖／勞瑞斯牛肋排餐廳

有著五代歷史經驗的「有記名茶」，去年推出的「茶餐饗宴」獲得廣泛好評，如今再度合作，以「茶餐饗宴2.0」獻上全新菜單。這次的茶佐餐套餐精選四款茶品，包括碧螺春、文山包種、桂花烏龍香氣獨特的「小清新氣泡茶」，微細氣泡令人聯想到香檳的開胃感受。

圖／勞瑞斯牛肋排餐廳

前菜「香煎北海道生食級干貝」巧妙地以貴妃紅氮氣茶搭配，融合了蜜香紅茶和金妃烏龍的風味，再注入氮氣的獨特元素，讓茶湯更為細膩，與新鮮的北海道干貝相得益彰。而「碧螺春風味慢燉雞湯佐舒肥嫩雞」將碧螺春融入雞高湯，營造清新淡雅的香氣，令人回味無窮。

圖／勞瑞斯牛肋排餐廳

最值得期待的主菜「頂級烘烤牛肋排」則搭配香氣濃郁的果韻鐵觀音冷泡茶，解膩的效果不言而喻。特製甜點「東方美人芒果巧克力慕斯」則以有記茗茶的特色茶款「熱泡奇種烏龍-包種」作伴，70％巧克力、東方美人茶特調的茶奶餡，加上酸甜的柳橙百香果醬和龍舌蘭芒果丁，最後再品味中度的焙火奇種烏龍茶，完美收官這場美食之旅。

值得一提的是，該合作專案預計只供應到10月10日，務必把握時間揪團吃起來了。地址就在台北市信義區松仁路28號6樓(BELLAVITA)，詳情請上官網查詢。

圖／勞瑞斯牛肋排餐廳

圖／勞瑞斯牛肋排餐廳

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